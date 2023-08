Alex Ioniță, emoțiile primului gol pe Giulești: „De aia m-am întors acasă!”

Alex Ioniță a fost invitatul special al lui Robert Niță și Lucian Ionescu . Playmakerul născut și crescut în Giulești a dezvăluit cu a trăit golul marcat

Alex Ioniță, după ce a marcat pe noul Giulești în Rapid – Farul 3-1:

Alex Ioniță (28 de ani) s-a întors la Rapid în toamna lui 2021, din postura de jucător liber de contract, dar nu reușise să marcheze pe noul stadion Giulești. Rapidist de mic, „decarul” alb-vișiniilor a spart însă gheața în acest sezon, mai exact în urmă cu două etape, când a închis tabela în Rapid – Farul 3-1.

„(n.r. – A fost o descătușare să înscrii pe noul Giulești?) Da, într-adevăr îmi doream foarte mult să înscriu pe noul Giulești. Nu am foarte multe goluri de când am revenit la Rapid, dar sper să îmi revin.

Consider că în campionatul precedent am început foarte bine, doar că pe final așteptările erau foarte și eu nu m-am ridicat la nivelul lor. Îmi doresc să ajung printre primii oameni de bază ai Rapidului.

Tocmai de aceea m-am întors acasă. Mă simt cel mai bine aici. Normal, când nu ai reușite, fiind acasă, frustrarea e și mai mare. Toată lumea se lua de mine și implicit eu mă criticam foarte tare.

Dar odată cu această reușită sper să prind cât mai multe minute, să îi demonstrez antrenorului că merit să joc și Doamne ajută să ne batem la primele 3 locuri și la Câștigarea Cupei României”, a declarat Alex Ioniță II, în exclusivitate la SUFLET DE RAPIDIST.

Cotat în prezent de site-ul de specialitate transfermarkt.com la 800 de mii de euro, Alex Ioniță mai are contract cu Rapid până în vara lui 2024. „Decarul” are un total de 13 goluri și 19 assist-uri în 93 de meciuri jucate pentru gruparea de sub Podul Grant.

Ioniță va avea ocazia să își mai adauge câteva reușite în etapa a 8-a din SuperLiga. Vineri, 21:30, pe Giulești este programat derby-ul Rapid – Dinamo, pentru prima dată pe noul stadion de la revenirea celor două rivale bucureștene în primul eșalon.

