Alex Mitriță dezvăluie cine e cel mai dificil adversar din SuperLiga! Când vrea să se retragă

Golgheterul Universității Craiova și unul dintre cei mai apreciați fotbaliști din lotul lui Ivaylo Petev, Alex Mitriță a dezvăluit că Săpunaru este cel mai tare adversar din SuperLiga. „Piticul atomic” a povestit și cum a cunoscut New York, dar și care este relația cu Andrei Ivan, Alex Mateiu și Nicușor Bancu.

și a se lupta la titlu. „Piticul atomic” este „locomotiva” grupării din Bănie în sezonul actual, dar și printre cei mai buni mijlocași ofensivi din SuperLiga.

Mijlocașul a povestit cum a primit oferta de la New York în stagiul de pregătire al Universității Craiova, dar și cum a cunoscut celebrul oraș din Statele Unite ale Americii. Acesta le vorbește tinerilor din vestiarul „alb-albaștrilor” despre ce înseamnă o experiență în afara țării.

„Din fiecare țară am avut multe de învățat. Am fost în Arabia, în America. Experiențe bune pentru mine, experiențe mai puțin, dar în viață nu poate fi totul bun. După cinci ani petrecuți în afară nu a fost totul roz și am simțit nevoia să mă întorc acasă și să fac acest pas.

Țin minte că eram în cantonament în Turcia și când am aflat de această ofertă de la New York nu mi-a venit să cred. Mă gândeam că tot ce se întâmplă este un film pentru mine, parcă știam New York-ul, dar cum îl știam? Când mă uitam la filme și când am ajuns acolo aveam imaginile în cap prin Time Square, Central Park. O experiență frumoasă și îmi este dor.

Chiar acum câteva zile vorbeam cu cei tineri de la Craiova. Zic că am avut o experiență de cinci ani în afară bună, cât și mai puțin bună. Le-am spus și eu că dacă ajung acolo trebuie să rămână cât mai mult, le-am spus ce greșeli am făcut, ce nu trebuie să facă și am apreciat că au ascultat și au ținut cont de sfatul meu”, a spus Mitriță la Modul Sportcast cu Ciprian Marica.

Cum se înțelege cu veteranii de la Craiova, dar și cu Mihai Rotaru: „M-a ajutat mult”

Alex Mitriță a mărturisit cum se înțelege cu , Alex Mateiu și Nicușor Bancu, dar și cu acționarul Universității Craiova. Acesta a povestit și cum manageriază situațiile dificile din vestiar, dar și din familie.

„S-au mai schimbat și jucători, pe cei pe care îi cunosc sunt neschimbați. A contat, mă înțeleg cum mă înțelegeam și în trecut acum cinci ani cu Bancu, Ivan și Mateiu. Îi cunosc de foarte mult timp și sunt prieten cu ei și în afara terenului. Domnul Rotaru m-a ajutat foarte mult în experiența mea, am avut foarte multe lucruri de învățat de la el.

Cel mai important este să fii puternic mental, să nu asculți ce se spune în afară, să fii focusat pe antrenamentele tale. În fotbal azi câștigi, după aceea ai altă șansă. În fotbal toate se pot îndrepta, adică pierzi două, trei meciuri și ai un parcurs bun de șase victorii.

Câteodată poate zic că nu mai pot, dar sunt persoane care trebuie să mă vadă puternic. Mă refer la echipă, mă refer la familia mea. În familie eu sunt pionul principal, trebuie să fiu puternic, să nu le arăt că sunt căzut la pământ. În echipă dacă sunt doi, trei jucători căzuți psihic după nu merge nici echipa”, a declarat mijlocașul.

Cristi Săpunaru este cel mai dificil adversar cu care s-a confruntat în SuperLiga Alex Mitriță. „Piticul atomic” și-ar dori să joace până la vârsta pe care o are și stoperul de la Rapid, care împlinește 40 de ani în luna aprilie.

„Chiar de Săpunaru am vrut să zic, mi s-a părut un adversar tactic, fizic. Mi-aș dori să fiu ca el la vârsta lui.

Am un vis: să câștig campionatul cu această echipă. (n.r. câte goluri te vezi marcând) La goluri cât mai multe pentru că orice atacant asta își dorește . (n.r. te gândești până la ce vârstă joci fotbal) Îmi doresc să joc cât mai mult, cât pot să joc atât vreau. Sper să ajung ca Săpunaru ca să ajung la întrebările anterioare. Cred că în Craiova o să mă stabilesc pe viitor, momentan doar la Craiova mă gândesc”, a mai spus starul din Bănie.