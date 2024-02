Alex Mitriță, la 29 de ani! Cele mai memorabile momente din cariera „Piticului atomic”

Alex Mitriță își sărbătorește ziua de naștere cu o zi înaintea derby-ului studențesc cu U Cluj lângă colegii de la Universitatea Craiova. „Piticul atomic” și-a trecut în cont experiențe prin Italia, Statele Unite ale Americii, Arabia Saudită și Grecia, însă drumul spre succes al mijlocașului a început inițial din Cetatea Băniei și Drobeta Turnu Severin.

Evoluția lui Alex Mitriță! Din Liga 2 la Drobeta Turnu la Gică Hagi și Italia

l-a transferat pe Alex Mitriță în speranța de a câștiga un trofeu cu „Piticul atomic” în ofensiva lui Ivaylo Petev. Mijlocașul nu a dezamăgit și s-a dovedit a fi o mutare inspirată a „alb-albaștrilor”, fiind și golgheterul oltenilor în acest moment.

ADVERTISEMENT

Cariera lui Alex Mitriță a început la cinci ani la grupele Universității Craiova, a trecut și pe la Academia lui Gică Popescu, însă cel mai mult timp l-a petrecut la Gaz Metan CFR Craiova sub comanda profesorului Dorel Toma. Formația din Bănie s-a transformat în CS Turnu Severin, iar Alex Mitriță și-a urmat pașii din carieră la Drobeta.

La Drobeta Turnu Severin a petrecut un sezon sub comanda lui Marian Bondrea și Jerry Gane și a bifat mai multe minute în Liga 2 Casa Pariurilor. Imediat după experiența din Oltenia, Alex Mitriță s-a transferat la Viitorul Constanța sub comanda lui Gică Hagi.

ADVERTISEMENT

După împlinirea a 18 ani, Alex Mitriță a fost împrumutat de Gică Hagi la FCSB pentru cea mai importantă competiție de juniori din Europa. Acesta a jucat în Youth League cu „roș-albaștrii” după care a revenit la Ovidiu.

„Piticul atomic” a stat trei ani la Ovidiu, iar aparițiile din SuperLiga i-au adus și primul transfer în străinătate la Pescara. Alex Mitriță a fost cedat în schimbul a 500.000 de euro, iar în următorii ani a strâng 15 apariții în Seria A și un gol, dar și alte 19 partide în Serie B.

ADVERTISEMENT

Transferul la Universitatea Craiova i-a schimbat cariera lui Alex Mitriță! Debut de foc cu AC Milan

Alex Mitriță a fost printre primele mutări ale Universității Craiova în mandatul lui Devis Mangia. „Piticul atomic” a fost împrumutat inițial de către Pescara, însă evoluțiile din ce în ce mai bune l-au propulsat rapid printre cei mai iubiți jucători ai „alb-albaștrilor”, iar oltenii au achitat 700.000 de euro în schimbul său.

Devis Mangia avea să îi ofere și un debut de foc lui Alex Mitriță la Universitatea Craiova. „Piticul atomic” a fost din primul minut în teren cu AC Milan în preliminariile Europa League, atunci când oltenii au cedat cu 1-0 în fața gigantului din Italia.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova avea un trio letal în ofensivă la acea vreme cu Alex Mitriță, Gustavo și Alex Băluță. Ultimul dintre ei s-a transferat la FCSB între timp, iar la întâlnirea cu suporterii de pe stadionul „Ion Oblemenco” a avut parte de un tratament special.

Alex Mitriță a cunoscut și gustul succesul la Universitatea Craiova și a adus Cupa României Betano în Cetatea Băniei după mulți ani de așteptare. De altfel, acesta este și singurul trofeu câștigat de Alex Mitriță în cariera sa.

„Alb-albaștrii” întâlneau FC Hermannstadt în finala de pe Arena Națională, pe atunci sibienii erau în Liga 2 Casa Pariurilor, dar au eliminat echipe grele din SuperLiga pe parcurs. Gustavo a deschis scorul, iar Alex Mitriță a securizat victoria și a stabilit scorul final după ce a înscris în Capitală și a câștigat primul său trofeu din carieră.

Impact imediat în MLS! Întâlnirea cu Pep Guardiola la New York

Universitatea Craiova a dat lovitura pe piața transferurilor cu Alex Mitriță care s-a transferat la New York City pentru aproximativ 7 milioane de euro. „Piticul atomic” s-a adaptat rapid în MLS, iar în primul sezon a înscris 12 goluri pentru cetățeni.

Alex Mitriță avea să se întâlnească și cu unul dintre cei mai mari antrenori din lume la New York. După o evoluție extraordinară și un gol marcat cu Cincinnati, Pep Guardiola a intrat în vestiar și l-a felicitat pe internaționalul român.

Acesta a rememorat întâlnirea cu Pep Guardiola într-un interviu pentru FANATIK: „Țin minte că am avut un meci foarte bun. Am jucat foarte bine și am dat și gol. După meci și antrenorul m-a prezentat într-un mod foarte frumos și am fost foarte încântat”.

Alex Mitriță, eroul „tricolorilor” cu Norvegia

Alex Mitriță a fost eroul „tricolorilor” cu Norvegia în preliminariile pentru EURO 2020 și a ținut aprinse speranțele românilor. George Pușcaș rata un penalty pe Arena Națională la 0-0, însă „Piticul atomic” a deschis scorul și totodată a păstrat intacte șansele la turneul final, cel puțin pentru moment.

Acesta a strâns 18 aparții la echipa națională a României și luptă în prezent pentru un loc în lotul lui Edi Iordănescu pentru Germania. Acesta a marcat opt goluri la Universitatea Craiova și a oferit alte șase pase de gol la „alb-albaștrii” și visează să aducă gruparea din Bănie cât mai sus în clasament.

A refuzat să joace cu Messi pentru a veni la Craiova: „Este în inima mea”

Alex Mitriță și-a declarat dragostea pentru Universitatea Craiova în repetate rânduri și chiar a făcut eforturi pentru a ajunge în Bănie. După ce l-a avut adversar pe Cristiano Ronaldo în Arabia Saudită, pentru a-și îndeplini un vis.

„Nu vreau să mai vorbesc. Au fost oferte. Și de la această echipă, dar am spus că am venit cu sufletul acasă. Am vise la Craiova și eu sper să le realizez. Am luat-o ca pe o provocare și sper să o duc până la capăt. Corect. Pentru mine, da! (n.r. – râde). Sunt din Craiova, născut și crescut în Craiova. Pentru mine e acasă și această echipă în inima mea”, spunea Mitriță.