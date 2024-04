Mesaj pentru Florinel Coman după accidentarea din Sepsi – FCSB 2-2: ”Acolo trebuie să fie gândul”

Atacantul de la FCSB a deschis scorul în partida cu Sepsi, dar în minutul 16 . După joc, fotbalistul a dezvăluit că a simțit ceva la inghinali și nu a vrut să forțeze.

Ce mesaj i-a dat Viorel Moldovan lui Florinel Coman după accidentare

Accidentarea lui Florinel Coman dă mari fiori în vederea turneului final al Euro 2024, iar fostul atacant Viorel Moldovan a ținut să-i transmită un mesaj. El consideră că jucătorul ar trebui să nu forțeze în campionat, mai ales că FCSB are titlul ca și câștigat.

ADVERTISEMENT

”Coman a luat o decizie bună (n.r. – să ceară schimbare), eu mă așteptam să iasă un pic mai repede. Oricum, e bine că a ieșit. Eu cred că s-a maturizat foarte mult. Simți cum stau lucrurile, dacă poți sau nu, cât de grav te-ai accidentat.

Sperăm să nu fie ceva mult mai grav. Aductorul nu îl simți când este încălzit, e periculos. Și eu am avut probleme. Spui că îți trece, nu ai nicio problemă. Stai două săptămâni și spui că poți să forțezi.

ADVERTISEMENT

Eram în Franța, am făcut o întindere pe aductori, am stat 2 săptămâni și am forțat să intru cât mai repede, veneau jocurile de Champions League. M-am lovit mult mai grav, am făcut o ruptură a peretelui abdominal, a fost cea mai gravă accidentare a mea, 3 luni am stat.

Sfatul meu pentru Florinel este să vadă ce se întâmplă, să își facă controalele necesare și să nu forțeze. Obiectivul lui în momentul de față este Campionatul European. Titlul este deja luat. De ce trebuie să riști? Pentru ce? Acolo trebuie să fie gândul tău, la European. Acolo trebuie să fii apt. Să nu forțeze, să aibă grijă”, a declarat Moldovan, la .

ADVERTISEMENT

Coman, șanse minime să joace cu Farul

Din informațiile obținute în exclusivitate de site-ul nostru și prezentate de Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA, .

”Avem și noi un breaking news marca FANATIK: Florinel Coman încă resimte dureri, va face investigații, iar șansele să joace sâmbătă cu Farul sunt de sub 50 la sută. Vorbim de momentul acesta.

ADVERTISEMENT

De ce să nu fie nevoie de Florinel Coman cu Farul? Șansele de a pierde campionatul sunt de 0,01 la sută, dar știți cum e în viață? Când nu s-a tras linie, eu în locul lui Gigi Becali, al lui MM Stoica, al echipei, nu că aș sufla și-n iaurt, aș sufla în toate iaurturile”, a anunțat Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.