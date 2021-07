Alex Velea a decis să o ceară pe mama copiilor săi de soție în urmă cu câteva zile. Invitat la o emisiune, artistul a povestit cum a decurs tot momentul. Acesta a pus la punct și cel mai mic detaliu.

După ce a cerut-o de soție pe Antonia, Alex Velea a postat o fotografie cu inelul de logodnă.

Cei doi cântăreți sunt împreună de 8 ani și au împreună doi băieți.

Alex Velea a povestit cum a cerut-o în căsătorie pe Antonia. “Nu se aștepta. A lăcrimat”

pe care îl așteaptă de mai multă vreme și și-a cerut iubita de soție. Acesta a organizat un moment cu totul special pentru a-i da Antoniei inelul de logodnă.

Cântărețul a recunoscut că a vrut să facă acest pas de mai multă vreme, dar de fiecare dată au apărut tot felul de situații.

“A venit pandemia și n-am putut să o cer, am vrut prima oară să o cer când am inaugurat casa și erau toți prietenii noștri, dar eu am plecat între timp la Asia Express, dar când m-am întors a venit pandemia.

După care am început să muncesc foarte mult, am scos proiectul de trapanele”, a spus Alex Velea

Antonia nu și-a putut stăpâni lacrimile

a avut grijă ca momentul să fie unul cu totul special. Antonia nu a știut nimic și a crezut că va participa alături de iubitul ei la un podcast.

Artistul a spus că și-ar fi dorit extrem de mult să poată să spună mai multe cuvinte, dar emoțiile au fost mult prea mari.

Când și-a dat seama despre ce este vorba, Antonia nu și-a putut stăpâni lacrimile.

“Am avut grijă să duc până la cap toată treaba și am vrut să o surprind. (…) Nu se aștepta, s-a emoționat și ea, a lăcrimat, amândoi am fost emoționați, ne-am luat în brațe, ne-am pupat, ne-am jurat iubire veșnică.

Am fost o reală surpriză, aș fi vrut să-i zic mai multe cuvinte, dar m-am emoționant. Ea nu crede, ea credea că suntem acolo să facem doar un podcast”, a mai spus el la Xtra Night Show.