Alex Velea și Alina Eremia, reacții după tragedia de la petrecerea din Dâmbovița: ”Încerc să-mi revin”

Alex Velea și Alina Eremia au decis să reacționeze după tragedia de la petrecerea din Dâmbovița. Cei doi artiști sunt încă sub stare de șoc după toate cele întâmplate, însă au decis să vorbească public despre asta.

Alex Velea și Alina Eremia, reacții după tragedia de la petrecerea din Dâmbovița

Final tragic la o petrecere din Dâmbovița. Mai multe vedete au fost la locație, printre care și Alex Velea, dar și Alina Eremia. Nimeni nu se gândea însă vreodată la ce se va ajunge într-o singură noapte.

ADVERTISEMENT

Iar Alex Velea și Alina Eremia, care au fost prezenți acolo, încă nu își revin după toate cele întâmplate.

Ambii artiști au scris câteva rânduri pe conturile personale de socializare. Era nevoie și de câteva declarații din partea lor, având în vedere că tragedia din Dâmbovița a generat un val mare de controverse.

ADVERTISEMENT

. Totodată, artistul a ținut să sublinieze faptul că nu a avut nicio legătură cu incidentul.

Acesta spune că a socializat cu toată lumea, așa cum o face de obicei. Referitor la momentul cu pricina, Alex Velea spune că era deja în camera sa de hotel, dar a aflat ulterior ce s-a întâmplat, de fapt.

ADVERTISEMENT

„Încerc să-mi revin din starea de șoc în urmă tragediei petrecute aseară la un eveniment la care am participat și eu alături de Antonia. Referitor la informațiile apărute în presă doresc să va informez că nu am avut nicio legătură cu nefericitul incident.

Eu doar am socializat cu toată lumea cum fac de obicei prin prisma meseriei. În momentul în care s-a petrecut tragedia eu eram în camera mea de hotel, dar am aflat ulterior și am fost șocat. Urăsc violență și altercatiile de orice gen. Nu-mi vine să cred că o seară în care toată lumea se simțea bine s-a terminat așa…”, a scris Alex Velea.

ADVERTISEMENT

Alina Eremia, invitată la un alt eveniment, dar în aceeași locație

Alina Eremia a reacționat și ea pe contul personal de socializare. Artista a transmis condoleanțe familiei îndurerate după tragedia de la petrecerea din Dâmbovița. Totodată, la fel ca și Alex Velea, Alina Eremia a ținut să clarifice anumite speculații.

Artista spune că a fost invitată alături de prieteni apropiați la un eveniment. Și se pare că în aceeași locație au existat două evenimente, drept urmare artista a fost la celălalt.

În ceea ce privește informațiile conform cărora ar fi ajuns la audieri, Alina Eremia spune că nu s-a întâmplat așa ceva. De altfel artista nici măcar nu a interacționat cu persoanele implicate.

“Din păcate, ce s-a întâmplat aseară este o tragedie. Condoleanțe familiei! Pentru că s-au făcut speculații pe acest subiect în ultimele 24 de ore, precizez: au fost 2 evenimente în aceeași locație. Eu am fost invitată, alături de prieteni apropiați, la evenimentul organizat de hotel, care s-a terminat în jurul orei 22.

Am aflat ce s-a întâmplat la cel de-al doilea eveniment în această dimineață. Informația legată de prezența mea la audieri este falsă, nu am fost prezența la evenimentul la care s-a întâmplat și nici nu am interacționat cu persoanele implicate.”, a spus și Alina Eremia.