Alex Velea și Antonia se pregătesc de nuntă. Când va avea loc evenimentul anului

Alex Velea a dezvăluit că vrea să se căsătorească cât mai repede cu concubina sa, Antonia, fiind sătul de acest statut social.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Artistul a mărturisit că e nerăbdător ca mama copiilor săi să devină soția lui și în acte, după aproape 7 ani de relație.

Mai mult, Antonia a reușit într-un final să divorțeze de tatăl fetiței sale și nu mai are niciun obstacol pentru a face pasul cel mare alături de Alex Velea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alex Velea vrea să se căsătorească cu Antonia

Din păcate pentru Velea și Antonia, cei doi își doresc o nuntă cu mulți invitați, lucru care nu este posibil în acest moment.

„O să se căsătorească toată lumea anul ăsta. Și noi ne dorim treaba asta. Să nu mai trăim în concubinaj. Așteptăm să vedem ce se întâmplă. Încă e o perioadă dubioasă. Am botezat și eram trei familii în biserică maxim”, a spus Alex Velea, potrivit Wowbiz.

ADVERTISEMENT

Surse din anturajul celor doi iubiți au dezvăluit că cei doi doresc să se căsătorească în vara anului 2021.

„Antonia și Alex își doresc un botez și o nuntă perfectă, mai ales că au așteptat atâta. Ceea ce nu pot face însă, în acest moment, în care sunt interzise orice fel de evenimente cu un număr mare de persoane. Dacă totul va decurge așa cum își doresc, vor organiza nunta și botezul la pachet, în vara lui 2021. Dacă nu, vor mai aștepta. Un an în plus pentru ei nu mai înseamnă nimic, la cât au așteptat divorțul”, au declarat apropiați ai cuplului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De asemenea, Alex Velea a dezvăluit că toată familia sa a avut Covid, inclusiv Antonia. „Eu am fost din ăla care la început nu au crezut, după m-am conformat și într-un final chiar am luat. Am avut o formă ușoară.

M-a frapat că nu am mai avut gust și miros și mie nu mi s-a mai întâmplat asta nici când am mai fost răcit. Antonia m-a încurajat. Am avut toți. Și eu, și Antonia, și copiii și părinții mei”, a punctat Alex Velea.

ADVERTISEMENT