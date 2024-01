Alexander Zverev a jucat cu dureri îngrozitoare la Australian Open. Neamțul, chinuit de o problemă medicală. FOTO

Jucătorul de tenis din Germania a jucat cu găuri în unghiile de la picioare la Australian Open, în speranța că va reuși să-l învingă pe Daniil Medvedev în semifinală. Astfel s-ar putea explica și chinul prin care a trecut germanul într-o partidă de cinci seturi, pierdută după aproape 4 ore și jumătate de joc, de la 2-0 (2-3).

Chinul prin care a trecut Alexander Zverev la Australian Open

Ce s-a întâmplat, de fapt, și de unde au apărut acele găuri în unghii? Alexander Zverev a dezvăluit că suferă de dureri îngrozitoare la degetele de la picioare, sângele fiind blocat sub unghiile degetelor. Practic o condiție medicală cunoscută drept ”degetul alergătorului”, o acumulare de sânge sub unghiile de la picioare, denumită hematom subungual.

Degetul este afectat, așadar, de presiunea repetată sau rănirea degetului de la picior (de obicei degetul mare, deși poate afecta și al doilea deget de la picior), determinând acumularea de sânge sub unghie. În acest sens, staff-ul medical din jurul lui Zverev a decis să-i găurească unghiile, astfel încât o parte din acest sânge acumulat să poată fi eliberat.

”Am mult sânge sub unghiile de la picioare, așa că este destul de dureros. Îi scot (n.r. sângele) în fiecare meci, dar, evident, când joci și alergi mult, el revine. Știi ce, prefer să mă simt așa cum mă simt acum, poate cu puțină durere și să fiu în semifinale, decât să fiu acasă și să mă uit la turneu de la televizor”, a declarat sportivul, conform

Zverev a scos în evidență această problemă medicală în timpul victoriei sale din fața spaniolului Carlos Alcaraz, când a primit tratament special pentru picioare. Înainte de ultimele patru întâlniri directe cu Medvedev, fratele lui Zverev, Mischa, a dezvăluit că Alex nu părea să simtă în niciun fel disconfort, judecând după modul în care se mișcă în pe teren și a dezvăluit cum fratele său combate durerea.

”Am văzut că se antrena, fără probleme, că se mișca bine. Nu are cu adevărat vezicule, există doar sânge sub unghia de la picioare”, a punctat fratele lui Zverev. Prin găurirea unghiilor de la picioare, degetul este mult mai relaxat, cu toate că durerea nu dispare total. ”Încercăm să ne asigurăm că nu există prea multe fluide care se pot aduna sub unghiile de la picioare, așa că trebuie să eliberăm presiunea și să o lipim, dar arată bine, așa că ar trebui să fie pregătit”, au explicat medicii.

Nick Kyrgios îl încurajează pe Alexander Zverev

, scor 2-3, Alexander Zverev a fost încurajat de către copilul teribil al tenisului australian, Nick Kyrgios. ”Medvedev a meritat victoria, ce bătălie absolută a fost asta. Ce experiență. Acesta este spectacolul Daniil Medvedev. Daniil Medvedev v Jannik Sinner pentru coroana Australian Open. Nu pot să aștept.

Știu că este extrem de greu, dar Zverev trebuie să fie pozitiv. Dacă te uiți la turneu, el a oferit publicului un moment uimitor pentru aceste două săptămâni, a scos unul dintre cele mai bune talente ale tenisului, pe Carlos Alcaraz. El pleacă cu o pierdere în seara asta, dar performanța sa a fost atât de solidă.

dar nu va fi ultima lui semifinală, sunt sigur. A avut atât de multe ocazii în seara asta, două seturi foarte bune și chiar și în al treilea ar fi putut fi mai agresiv”, a scris Nick Kyrgios pe Twitter.