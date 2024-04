Alexandra Bodi s-a mutat în casă nouă. Cum arată locuința în care stă Regina TikTok-ului

Alexandra Bodi s-a mutat în casă nouă. Cum arată locuința în care stă . Femeia în vârstă de 37 de ani a adunat o comunitate foarte mare pe rețelele de socializare, unde este o prezență constantă.

Alexandra Bodi a renunțat la locuința sărăcăcioasă pentru una mai bună. Care sunt condițiile în care trăiește Regina TikTok-ului

Alexandra Bodi a renunțat la sărăcăcioasă pentru una mai bună. Care sunt condițiile în care trăiește Regina TikTok-ului. Casa nu are toate utilitățile necesare, însă este mult mai bine întreținută decât anterioara.

ADVERTISEMENT

Tânăra care primește donații de la oamenii cu suflet mare nu a dezvăluit dacă spațiul îi aparține sau i-a fost pus la dispoziție de cineva. Ce-i drept, traiul său și al familiei s-a îmbunătățit considerabil în ultima perioadă.

Acesta este motivul pentru care a făcut o filmare în care le-a arătat tuturor noua sa casă. Femeia locuiește cu soțul său, Ionuț, și cu fiica lor, Daria. În prezent, are un loc unde poate găti și altul pentru a spăla vasele.

ADVERTISEMENT

„Dragii mei, mi-am montat chiuveta. Mi-am cumpărat robinet. Nu am apă caldă, dar mă bucur la ceea ce am. Aici putem spăla vasele, aici putem băga treburile noastre. Acum nu mai am treabă.

Voi îmi ziceți că mint, de aia am și făcut videoclipul. Mi-am băgat și apă acum și sunt mândră de mine. Aici spălăm, clătim, tot!”, le-a spus Alexandra Bodi celor care o urmăresc pe .

ADVERTISEMENT

Alexandra Bodi, solicitare pentru urmăritorii săi

Alexandra Bodi vine și cu o solicitare pentru cei care o urmăresc pe social media de multă vreme. Tânăra, supranumită Regina TikTok-ului, i-a rugat pe oameni să o ajute să își îndeplinească un vis pe care îl are acum.

Mai exact, femeia se gândește serios să meargă la medicul stomatolog pentru a-și face dantura, însă nu are banii necesari pentru întreaga procedură. Cu toate acestea nu se lasă bătută și spune că va găsi o cale să facă asta.

ADVERTISEMENT

„Dacă vreți să mă ajutați cu puținul pe care-l aveți, să-mi adun niște bani, să mă duc la medic. Vreau să-mi pun dantura aici în față, cu ce mai pun și eu de la mine. Vreau să îmi pun dinții, să văd cât mă costă, vă dau răspunsul.

Pun eu, dacă vreți să-mi dați bine, dacă nu, pun eu de la mine. O să mă descurc eu cumva, cu ajutorul lui Dumnezeu. Îmi pun și eu dinții, cum și-au pus alte persoane. Cei care mă iubiți mă ajutați.

Am fost prea mințită, dar să sperăm că o să-mi pun și eu dinții. Pentru mine, nu pentru alții. Multă lume mă judecă greșit”, a mai declarat Alexandra Bodi pe contul personal de pe TikTok.