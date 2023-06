Alexandru Băluță, prezentat oficial la FCSB. Pe ce post va juca și cum îi răspunde lui Mihai Rotaru: „Nu am trădat cu nimic!”

Alexandru Băluță este primul jucător care se alătură în această vară celor de la FCSB. Fotbalistul rămas liber de contract după despărțirea de Academia Puskas și va încasa 100.000 de euro la semnătură din partea lui Gigi Becali, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate.

Alexandru Băluță, prezentat oficial la FCSB: „Îmi doresc din tot sufletul să reușim să luăm titlul mult dorit”

după ce Alexandru Băluță a ales să semneze cu FCSB. „Eu nu vorbesc despre persoanele care nu mai există pentru mine şi pentru Craiova!”, a declarat patronul Universității Craiova pentru FANATIK. Finanțatorul a purtat negocieri cu fostul fotbalist din Bănie pentru o revenire, însă Băluță a ales în cele din urmă să vină la București.

„Începe un nou capitol pentru mine. Sunt hotărât și pregătit să o ajut pe FCSB pe toate fronturile. Știu că e o provocare foarte mare pentru mine și asta mă motivează foarte tare și îmi doresc din tot sufletul să reușim să luăm titlul mult dorit și să ne calificăm în grupele UEFA Conference League, de asemenea.

Îmi place să vorbesc pe situații reale. Nu-mi place să dau timpul înapoi pentru mine e important ce am ales în momentul ăsta pentru că s-au spus multe lucruri.

„Am ales ce a fost mai bine pentru mine”

S-au vehiculat multe lucruri în presă care nu sunt adevărate și normal că a fost o lipsă de respect față de mine, față de ce am făcut pentru Craiova și amintirile și emoțiile pe care le-am simțit acolo nu poate să mi le ia nimeni.

Asta a fost decizia mea. Am ales ce a fost mai bine pentru mine, pentru familia mea. Pentru mine familia e mai presus de orice și cred că asta e cel mai important”, a declarat Alexandru Băluță, la conferința de presă.

Alexandru Băluță a pus în balanță ofertele de la FCSB și Universitatea Craiova: „Nu au fost egale. Nici financiar”

Mihai Rotaru a declarat că i-a făcut o ofertă similară lui Alexandru Băluță cu cea pusă pe masă de Gigi Becali. La conferința de presă, jucătorul a mărturisit că ofertele au fost diferite din mai multe puncte de vedere.

„Nu au fost oferte egale. Nu a existat niciun echilibru între oferta de aici și cea de la Craiova. Nici financiar, nici din punct de vedere al efortului. Am simțit că sunt dorit mai mult aici. Oamenii au fost ok cu mine, mi-au dat timp, pentru că nu era o decizie ușoară. Nu au pus presiune. Și-au dorit foarte mult să vin aici și au făcut toate eforturile. E o diferență foarte mare.

Atitudinea Craiovei nu a fost una serioasă. M-am simțit subestimat. S-au spus multe lucruri. Nu am fost luat în serios. Am crezut că va fi ușor să mă aducă înapoi. Apoi, după ce tot ce s-a pus… A fost dezamăgitor.

Acum e important să dau tot ce am mai bun pentru Steaua și să am cel mai bun randament. Da. Nu m-am simțit dorit. Nu mă așteptam la asemenea reacții, duse la extrem”, au fost cuvintele lui Alexandru Băluță.

Alexandru Băluță, despre relația cu Mihai Rotaru: „Până la fapte mai e mult”

În cadrul conferinței de presă în care a fost prezentat oficial la FCSB, Alexandru Băluță a vorbit despre relația cu Mihai Rotaru. Fotbalistul a abordat și subiectul pariurilor de noroc. Finanțatorul Universității Craiova declara că .

„Am fost mereu într-o relație bună cu Mihai Rotaru. Dar până la fapte mai e mult. Știu ce va urma aici, știu că nu va fi ușor. E o presiune mare. Sunt profesionist. Mereu mi-am câștigat respectul prin muncă. M-am amuzat pe subiectul jocurilor de noroc. Toți am comis greșeli în viață. Dar acum e un subiect închis. Am depășit acele momente. E important prezentul.

Vreau să am un parcurs cât mai bun aici. Am semnat pe 3 ani și mă concentrez aici. Trădare e un cuvânt prea mare. Nu am trădat cu nimic. Am fost deschis cu cei de la Craiova. Mereu am vorbit în față. Nu am găsit o variantă și asta a fost. Am ales ce e mai bine pentru mine și familia mea. Nu e nicio trădare!”, a mai spus Alexandru Băluță.

Referitor la poziția pe care o va ocupa la FCSB, Alexandru Băluță a mărturisit că poate evolua pe orice zonă din atac. „Pot juca pe orice poziție de la mijloc în sus. Nu am venit ca titular. Trebuie să demonstrez.

Totul depinde de mine și de deciziile mele, de ce voi face la antrenamente. O să încerc să vorbesc pe teren”, a încheiat jucătorul. Alexandru Băluță a evoluat în carieră pentru Chindia, Viitorul, Universitatea Craiova, Slavia Praga, Slovan Liberec și Akademia Puskas. Fotbalistul de 29 de ani s-a format la Academia „Gică Popescu”. Potrivit Transfermarkt, Alexandru Băluță are o cotă de piață de 700.000 de euro.

Mihai Stoica a rămas impresionat de Alexandru Băluță: „Rar mi-a fost dat”

La finalul întâlnirii cu presa, Mihai Stoica a luat cuvântul. Managerul general al celor de la FCSB a rămas impresionat de discursul lui Alexandru Băluță. „Rar mi-a fost dat să ascult un fotbalist vorbind atât de bine. A avut și formă și conținut.

Sunt uimit. Și a fost plecat mulți ani din țară. O prestație de excepție. De ce să nu am încredere în el? Pentru că a făcut ceva acum 7 ani? Și noi am făcut… Nu e nicio problemă. Știu exact situația lui de acum”, a declarat Mihai Stoica.