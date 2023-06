Alexandru Chipciu explică de ce a refuzat să revină la FCSB. S-a răzgândit peste noapte, după ce bătuse palma cu Gigi Becali

Gigi Becali nu a activat clauza unui transfer definitiv al lui Deian Sorescu, iar FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că pentru a acoperi postul de fundaș dreapta în echipa roș-albaștrilor. Jucătorul care a semnat prelungirea cu U Cluj a recunoscut că a fost ofertat de FCSB și a explicat de ce a refuzat revenirea.

Alexandru Chipciu a explicat de ce a refuzat revenirea la FCSB

la U Cluj, reușind să adune 39 de partide, în care a înscris două goluri și a oferit două pase decisive. Ajuns la final de contract, jucătorul în vârstă de 34 de ani a semnat în ultimul moment prelungirea înțelegerii cu „șepcile roșii”.

ADVERTISEMENT

Înainte de a-și prelungi șederea în Ardeal, Alexandru Chipciu a recunoscut că a primit o ofertă pentru a reveni la FCSB, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate. „Nu prea mi-a plăcut să negociez și atunci când am venit de la CFR, ce era de negociat așa?

Dacă era salariu de milioane, te gândeai să mai negociezi, dar la nivelul ăsta nu poți să negociezi foarte mult sau așa mi s-a părut mie. Într-adevăr, am semnat acum pe doi ani, cu clauza dacă rămânem în prima ligă anul acesta. Mă bucur că am rămas aici.

ADVERTISEMENT

„Eu am fost clar tentat să mă duc”

Într-o seară am fost puțin plecat în altă parte, apoi m-am schimbat și am luat decizia de a rămâne aici. Da, nu aș vrea să vorbesc acum pe tema asta, că mamă, nu știu cine mă voia, dar clar era o persoană de acolo care m-a plăcut, m-a ajutat de-a lungul timpului și cu care am avut o relație bună, îi sunt recunoscător pentru asta mereu.

Cred că a fost o dorință de a lui de a mă aduce, eu am fost clar tentat să mă duc, apoi, eu știu, când te trezești, pui în balanță lucrurile, fete, școli și așa mai departe, faptul că m-am simțit foarte bine aici, suporteri, am crezut că e mai bine să rămân aici”, a declarat Alexandru Chipciu, conform .

ADVERTISEMENT

Alexandru Chipciu și-a prelungit contractul cu U Cluj și va evolua în lotul „șepcilor roșii” și în următoarele două sezoane. Fotbalistul care a strâns 46 de selecții și 6 goluri la echipa națională a evoluat pentru FCSB în perioada ianuarie 2012 – iulie 2016

169 de meciuri, 34 de goluri și 38 de pase decisive sunt cifrele lui Alexandru Chipciu în tricoul FCSB

ADVERTISEMENT

Alexandru Chipciu a fost aproape de revenirea la FCSB

Alexandru Chipciu a fost încântat de propunerea celor de la FCSB, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate la finalul lunii mai. În cazul în care transferul s-ar fi materializat, fotbalistul român ar fi evoluat pe postul de fundaș dreapta lăsat liber după plecarea lui Deian Sorescu.

ADVERTISEMENT

Totodată, liderii galeriei de la FCSB au luat legătura cu Alexandru Chipciu la vremea respectivă pentru a-l convinge pe fotbalist să revină la FCSB. De-a lungul carierei, Alexandru Chipciu a câștigat 14 trofee.