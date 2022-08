Alexandru Chipciu, furios pe arbitri după Rapid – U Cluj 1-0: „Ai 300 de reluări și tu crezi că l-a lovit mingea în picior. Haideți să nu mai jucăm”

Alexandru Chipciu a fost extrem de supărat la finalul meciului cu Rapid și consideră că .

Alexandru Chipciu, acid la adresa Rapidului: „Nu mi s-a păru nicio diferență pe teren, dar am luat bătaie”

Chipciu a fost extrem de supărat pe arbitrajul din SuperLiga la finalul meciului cu Rapid și e convins că „Șepcile Roșii” meritau măcar un rezultat de egalitate: „Un joc care anunța un egal din nou. Nu mi s-a părut nicio diferență pe teren, dar am luat bătaie. Am fost naivi din nou și am alergat mult, dar n-am obținut nimic. A fost un meci echilibrat, cu momente bune și pentru noi și pentru Rapid. Faptul că ei sunt lideri acum ar fi ceva încurajant pentru noi, dar pentru câte înfrângeri avem în acest stil, în acest sezon, este greu să găsești un aspect motivant”.

U Cluj are doar trei puncte după opt meciuri și se află pe locul 14 în SuperLiga, ceea ce îl îngrijorează și pe Alexandru Chipciu: „Am ajuns de multe ori în fața porții. E greu să ajungi la o concluzie corectă. Am ratat mult, am făcut și greșeli, ăștia suntem în momentul acesta. Clar îmi doream și îmi doresc mai mult, sunt dezamăgit, dar trebuie să facem ceva pentru așa ne va fi foarte greu”.

Chipciu a fost extrem de acid și a pus tunurile pe arbitri, cu o declarație surprinzătoare: „(n.r. – despre faza penalty-ului din meciul cu Voluntari) Sincer, d-asta am venit să vorbesc. Nu mă ascundeam de o înfrângere, dar am auzit înainte de meci o explicație de la Voluntari, că arbitrii au crezut că mingea n-a fost în mână, în genunchi. Păi, să-și ia un telescop sau or avea un TV cu tub și n-au apucat să vadă meciul. Mâncau nachos, iute, s-au dus la baie în timpul meciului? Cum să fie explicația că l-a lovit în genunchi. Pierdem puncte, suporterul te înjură, faci efort degeaba. Cred că ar trebui să plătească și ei”.

Alexandru Chipciu a răbufnit după Rapid – U Cluj 1-0: „Mi se pare de o penibilitate ieșită din comun”

Chipciu consideră că Universitatea Cluj este dezavantajată flagrant de arbitraj, în ciuda sistemului VAR: „Clar nu scuză nimic evoluțiile noastre de până acum, nu mă interesează să ascund alte lucruri, dar mi se pare de o penibilitate ieșită din comun. Păi, la Romario n-ai mai crezut că n-a fost roșu? Nu vreau să mă gândesc la alte combinații. Bă, dar n-ai cum să zici că a crezut că i-a dat în genunchi. Tu ai televizorul în față. Pe Giulești ai plasme, se vede că e penalty, iar la Voluntari e televizor mic. Ok, suntem echipă mică, iar lumea ne-a luat în râs și probabil își permit mai multe cu noi”.

Ba mai mult, mijlocașul amenință chiar că nu va mai intra pe teren: „Nici noi nu suntem la cel mai înalt nivel, dar să nu-și bată joc de noi. Într-adevăr, nu este bine ca fotbalist să vorbești de lucrurile astea, dar mi se pare penibil. Te ia cineva la mișto. Vine mingea în mână, tu ai 300 de reluări și tu crezi că l-a lovit mingea în picior. Doamne Ferește! Haideți să nu mai jucăm”.

Chipciu cere suspendări drastice pentru arbitri: „Ok, la VAR a fost penalty, am pierdut meciul dintr-un penalty, dar dă-ne și nouă penalty. Suspendă-l jumătate de an să sufere, nu? Mergi la galerie, te înjură de familie. Păi, dă-ne, mă, și nouă ce este al nostru. Sau nu veni cu explicații d-astea penibile. Măcar minte. Mi se pare penibil. E lipsă de respect față de jucători”.

Chipciu, „înțepături” și la adresa FCSB: „Nu mă interesează Anderlecht”

Chipciu cere respect din partea cavalerilor fluierului și a refuzat să comenteze despre partida dintre fostele sale echipe, FCSB și Anderlecht: „Nu vreau să ascund evoluția mea sau a noastră pentru faptul că nu câștigăm puncte, dar nu poți să-ți bați joc de jucători. Dacă eu respect arbitrul pe teren, păi, respectă-mă și tu pe mine.

Nu mă interesează Anderlecht. Ce să mai? După înfrângerea asta îmi venea să sparg vestiarul. Nu mă interesează. O să privesc meciul la televizor, când va fi”, a declarat Alexandru Chipicu, la finalul partidei cu Rapid.