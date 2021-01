După episodul TikTok, Alexandru Cumpănaşu este implicat într-un nou scandal destul de grav, fiind acuzat de o elevă că i-ar fi făcut propuneri indecente prin intermediul unei aplicații de socializare.

O fată din București îl acuză pe Cumpănaşu că, în 2018, pe vremea când era minoră, a fost abordată de acesta prin intermediul unui proiect, iar în timpul unei conversaţii pe WhatsApp, Cumpănaşu i-ar fi făcut propuneri revoltătoare.

Mai exact, fostul candidat la prezidențiale, i-ar fi propus acestei tinere, minoră la acea dată, să întrețină relații intime cu soția sa, Simona, în timp ce el ar fi privit scenele.

Alexandru Cumpănaşu, acuzat de o elevă de propuneri indecente. Ce mesaje deocheate i-a trimis

O tânără din Capitală a prezentat capturile foto ale dialogului care a avut loc pe WhatsApp între ea și Alexandru Cumpănașu, așa cum era notat în telefonul ei. La un moment dat, în timpul conversaţiei, acesta din urmă i-ar fi propus să întreţină relaţii intime cu soţia sa, în timp ce el ar fi privit scenele.

Fata care ar fi fost abordată de Cumpănașu a descris cu lux de amănunte, pentru Antena 3, discuția pe care a avut-o cu persoana publică. Aceasta spune că bărbatul a contactat-o pe când ea avea doar 17 ani.

”Contextul e în felul următor. Eram în clasa a XI-a, aveam 17 ani. Și dl. Cumpănașu a venit la noi la liceu, adus de unul dintre profesori, ca să ne vorbească la un eveniment despre patriotism și leadership. În sală erau elevi din mai multe licee din București și am vorbit destul de mult, i-am pus multe întrebări.

Era venit acolo în calitate de director al CNMR (Coaliția Națională pentru Modernizarea României). Eu în clasa a XI-a voiam să mă implic în orice vedeam în fața ochilor și i-am zis că da, vreau să mă implic în ce proiect are el acolo. Și după ce am stat mai mult de vorbă, din nou, eu cu el, cu soția lui Simona, am aflat după aia că e soția lui, nu știam cine e acea doamnă, și cu alți elevi. Și am făcut schimb de numere de telefon și eu, și ceilalți elevi care eram acolo cu el și a rămas că ne facem un grup de WhatsApp cu proiectul ăsta, se numea ”Leader for Romania”.

Şi da, i-am dat numărul de telefon, mi-a dat el numărul de telefon…Era o zi de vineri. În seara aia mi-a dat mesajele care se văd pe screenshot-uri. Pe tot parcursul discuției eram foarte confuză. Chiar nu înțelegeam, de ce omul ăsta care venea ca cineva important, cineva care face niște chestii pentru România, că așa s-a prezentat, de ce acum se comportă foarte dubios.

Și cred că se vede prin mesaje că încercam să-l trag un pic de limbă, să-mi zică exact ce vrea de la mine, că m-a întrebat ceva de genul: ”Tu placi la mine?” Adică, ”Îţi place de mine?”, ceva de genul ăsta. Şi i-am răspuns: Da, apreciez foarte mult iniţiativa, aş vrea să mă implic!”. Tot împingea discuţia în direcţia asta, să-i spun dacă îmi place de el. Ciudat, foarte ciudat. Nu înţelegeam de ce şi de unde până unde? Chestia asta nu era în capul meu vreodată, dar în mesaje e clar ce s-a întâmplat, că de dădea la mine. I-am spus că mie nu îmi plac băieții. Și a zis: ”Aaa, am rezolvare la problema asta, nevasta mea!”

Cea mai amuzant de îngrozitoare parte din conversaţie este când am înţeles, practic, ce vrea de la mine şi i-am spus pe româneşte: ”’N-am avut o discuţie de trei ore şi jumătate ca să fac sex cu secretara ta!” Iar răspunsul lui a fost: Nu este secretara mea, este soţia mea!” Nu se punea problema de chestia asta, i-am spus NU, dar nu fost un NU…Nu ştiu…Eram atentă, nu voiam să-l supăr”, spune tânăra, conform postului de știri.

Replica lui Cumpănașu la aceste acuzații

Despre Cumpănașu, aceeași tânără mai spune că ”este un dubios și un pervers”. ”Pentru toată lumea care îl urmărește pe TikTok e un om care pare așa, foarte supărat pe sistem și pe clasa politică, și pe sistemul de învățământ. E supărat pe toată lumea și o să vină el să revoluționeze acum viața. Dar nu e adevărat, nu o să facă asta.

Nu face absolut nimic! Cumpănașu este un dubios și un pervers, ăsta e Cumpănașu. Nu e salvatorul, nu o să facă nimic el’‘, a mai povestit tânăra pentru Antena 3.

Prezent marți la postul de știri citat, Alexandru Cumpănașu a spus că nu își amintește de această discuție și nu vrea nici să o confirme, dar nici să o infirme.

”O fată s-a trezit după 2 ani de zile să vă trimită la redacție o discuție. Nu știu despre ce liceu este vorba, ce chestiune invocă. Eu nu îmi aduc aminte de această discuție. Nu pot să confirm sau să infirm această discuție pe care o văd pentru prima dată. Eu niciodată nu am avut vreo intenție pentru una dintre aceste fete.

Niciodată nu am intrebat ce vârstă are cineva. Fata pare foarte înverșunată. Nu știu, nu îmi aduc aminte. O să caut în memoria telefonului dacă am așa ceva.. Nu există o infracțiune acolo. Nu am cum să știu eu ce vârstă avea”, spune Cumpănașu.