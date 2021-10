Alexandru Mitriță a revenit printre „tricolorii” după un an și vrea să joace la Cupa Mondială: ”Am multe de demonstrat”. Video

Alexandru Mitriță a profitat din plin de încrederea pe care Răzvan Lucescu i-a acordat-o atunci când a cerut conducerii clubului PAOK Salonic să-l achiziționeze, fie și sub formă de împrumut.

Olteanul a arătat poftă de performanță, iar evoluțiile din Grecia l-au convins pe selecționerul Mirel Rădoi că trebuie să primească .

Are șansa de a evolua sub ”tricolor” la exact un an de la ultimul meci

Alex Mitriță are 14 meciuri pentru echipa națională de seniori a României. A debuta în martie 2018 cu Israel și a jucat ultimele minute în octombrie 2020 într-un eșec 0-1 cu Austria.

Transferul în SUA și mai apoi împrumutul în Arabia Saudită l-a scos temporar din circuitul naționalei. Acum este pregătit să demonstreze că merită șansa pe care i-o oferă selecționerul Mirel Rădoi.

”Mă bucur că a revenit la echipa națională după o pauză de un an. Sunt foarte fericit, cred că orice jucător își dorește să joace pentru echipa națională.

Am multe de demonstrat în fotbalul european. Am fost plecat multă vreme din Europa, acum am revenit și vreau să demonstrez că pot să fac față la un nivel bun și la echipa de club și la echipa națională”, a declarat Alex Mitriță, într-un interviu pentru FRF TV.

Fotbalistul mărturisește că se simte mult mai bine pregătit față de ultimul meci în care a îmbrăcat tricoul cu tricolor, iar acest lucru îl va ajuta să-și împlinească visul de a juca la Cupa Mondială.

”La echipele la care a jucat în ultimii ani am acumulat multă experiență. Sunt mai puternic fizic și mintal și sunt pregătit să joc la Cupa Mondială. Să joci la mondial este maximum pentru orice jucător”, a mai spus Mitriță.

Alex Mitriță: ”Germania are jucători buni, dar nu e cea mai valoroasă din Europa”

Fotbalistul crescut la Universitatea Craiova este optimist înaintea dublei cu Germania și Armenia. Mitriță crede că Germania nu este cea mai valoroasă echipă din Europa și știe .

”Echipa s-a îmbunătățit foarte mult în jocul ofensiv. Avem o mentalitate foarte bună, avem un stil de joc agresiv și asta e foarte bine. Fiecare meci este important, iar primul este cel de la Hamburg.

Germania are jucători foarte valoroși, dar nu putem spune că este cea mai valoroasă echipă din Europa. Trebuie să intrăm cu o mentalitate foarte bună, să fim încrezători, dacă vom parcurge toți pașii pe care ni-i transmite mister la antrenamente vom avea un rezultat pozitiv”, a adăugat Mitriță.

Meciul Germania – România este programat vineri, 8 octombrie, de la ora 21:45. Înaintea acestei partide echipa gazdă e lidera seriei J, cu 15 puncte, cinci peste România care ocupă locul 3.