Alexandru Mitriță, după Petrolul – Universitatea Craiova 2-3: ”Nu ne gândim la titlu!”. Ce a declarat Ștefan Baiaram

. În acest moment, elevii lui Petev sunt matematic în play-off și speră să prindă un loc de cupe europene la finalul sezonului.

Alexandru Mitriță, după Petrolul – Universitatea Craiova 2-3: ”Elvir Koljic este o pierdere pentru noi”

Alexandru Mitriță crede că echipa condusă de Ivaylo Petev este într-o creștere de formă și consideră că este o pierdere pentru Universitatea Craiova.

”Este o victorie meritată, chiar dacă am făcut dpuă greșeli și am fost egalați. Nu trebuie să mai facem astfel de greșeli. La final, suntem bucuroși pentru cele trei puncte.

Important este că am arătat ca o echipă. Am muncit toți în această seară. A fost un teren greu și sunt importante cele trei puncte. Creștem de la meci la meci. Suntem mai încrezători. Am venit după o perioadă grea.

Nu ne gândim la titlu. Ne-am gândit să luăm fiecare meci în parte. Mai avem două meciuri foarte importante din campionat, apoi va urma play-off-ul și vom vedea ce vom face.

Legat de Andrei Ivan, fiecare jucător trece prin perioade mai puțin bune. Și eu am trecut prin aceste perioade. Andrei știe foarte bine că suntem alături de el.

Nu știam că Elvir Koljic este ca și plecat. Vă dați seama că este o pierdere pentru noi. Era de foarte mult la echipă și a ajutat clubul să obțină rezultate”, a declarat Alexandru Mitriță.

Ștefan Baiaram, după Petrolul – Universitatea Craiova 2-3: ”Suntem alături de Andrei Ivan”

Ștefan Baiaram a analizat partida la finalul înfruntării dintre Petrolul și Universitatea Craiova și crede că Andrei Ivan va avea evoluții bune în partidele viitoare, chiar dacă astăzi a ratat un penalty.

”Nu știu ce s-a întâmplat la scorul de 2-0. Am fost egalați. Am vorbit la pauză să intrăm la fel de concentrați și determinați. Ne pare rău că am luat două goluri atât de ușor, dar ne bucurăm că la final am luat cele trei puncte.

Era normal ca publicul să îi ajute, jucam în deplasare. Și ei și-au dorit victoria, de asta a și fost un meci disputat. Am ratat un penalty. Suntem alături de Andrei Ivan. Suntem conștienți că e greu și pentru el. Cu siguranță, meciurile viitoare va înscrie.

Momentan, este departe să ne gândim la campionat. Urmează două derby-uri, sperăm să luăm maxim de puncte. Când va începe play-off-ul, ne vom gândi și ce obiectiv ne propunem”, a declarat Ștefan Baiaram.