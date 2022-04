Alexandru Papadopol a împlinit 47 de ani. Ce afacere a lansat alături de Dragoş Bucur

Alexandru Papadopol a împlinit 47 de ani și are o afacere în domeniul actoriei de film, alături de Dragoș Bucur. Împreună cu Dorian Boguţă, cei doi vor să-i învețe pe tineri tainele actoriei și au reluat cursurile la școala pe care o dețin.

Cu ce se ocupă Alexandru Papadopol la 47 de ani

Cei care își doresc să învețe de la profesioniști pot urma cursurile școlii înființate de , Dragoș Bucur și Dorian Boguță, care se numește .

Totodată, școala funcționează și ca o casă de producție de televiziune ori cinematografică independentă, iar cursurile au fost reluate din 4 aprilie. Elevii așteptați la cursuri trebuie să aibă peste 18 ani și nu e necesar să aibă pregătire de specialitate.

Atelierele școlii au loc de două ori pe săptămână, timp de patru ore fiecare. La această școală se pot înscrie și actori profesioniști, care își doresc o specializare în tehnica actorului de film.

De asemenea, cursanții vor participa și la castingul realizat de Paul Negoescu, regizorul și scenaristul filmului Două lozuri, în care au jucat și cei trei actori, acum profesori. Filmul va avea și o continuare.

Dragoș Bucur a ținut să precizeze că pandemia de COVID-19 a fost motivul pentru care cursurile au fost amânate. Prezentatorul de la Visuri la cheie și Alexandru Papadopol au vrut să predea actorie fizic, pe platou.

„Cursurile școlii sunt pentru toți cei pasionați de actorie și care cred ca au ceva de oferit marelui ecran, fie ca sunt actori profesioniști, amatori sau începători.

Ne-am dorit să facem asta încă de anul trecut, însă din cauza pandemiei am tot amânat, pentru că nu credem în cursuri de actorie online, așa ca am decis să suspendăm începerea noului atelier până în momentul în care reglementările în vigoare ne-au permis să predăm actorie, așa cum știm noi mai bine: cu prezență fizică, emoție, în fața camerei de filmat și într-un platou adevărat.”, a explicat Dragoș Bucur, notează .

Dragoş Bucur şi Alexandru Papadopol, prieteni de ani de zile

și Alexandru Papadopol au o relație de prietenie de ani buni. Împreună cu Dorian Boguță, cei doi au decis să pună bazele afacerii cu școala de actorie și vor fi mentorii celor care aleg să urmeze cursurile.

Cei doi au jucat împreună în câteva producții cinematografice de-a lungul timpului. În 2001 au fost protagoniștii lungmetrajului de debut al regizorului Cristi Puiu, Marfa și banii. Filmul i-a lansat ca actori și de atunci sunt buni prieteni.

În 2013, alături de Dorian Boguță, au jucat în filmul Love Building, pe care l-au și produs. Reîntâlnirea pe platourile de filmare a fost un motiv de bucurie pentru Alexandru Papadopol și Dragoș Bucur. A fost a doua oară când au apărut împreună într-o producție cinematografică.

„M-am bucurat mult de reîntâlnirea pe platourile de filmare, după mulți ani, cu prietenul meu Dragoș Bucur. Nu mai filmasem împreună de mai bine de 10 ani, de pe când jucam în Marfa și baniial lui Cristi Puiu, un film care ne-a lansat ca actori și ne-a împrietenit.”, spunea fostul Ioanei Ginghină în 2013.

Ce relaţie are Alexandru Papadopol cu Ioana Ginghină

s-au căsătorit în 2007, iar în 2019 au pus capăt mariajului. Într-un interviu acordat acum câteva luni, actrița din serialul Adela a spus că se înțeleg mai bine acum decât în timp ce au fost căsăstoriți.

Cei doi au o fiică, Ruxandra, în vârstă de 14 ani, care îi va lega pentru totdeauna. Fericirea adolescentei este prioritară pentru amândoi.

„Da, relaţia mea cu Alexandru este foarte frumoasă, nu se poate compara cu ce era în timpul căsătoriei, pentru că acum este altfel de relaţie.

Am rămas buni prieteni, lucru pe care îl bănuiam încă de când am divorţat, pentru că am avut o căsnicie lungă şi frumoasă, aşa încât nu aveam cum să ne transformăm în duşmani.

Apoi să nu uităm că ne leagă Ruxandra, care este pentru amândoi cel mai important om din viaţă.”, a declarat Ioana Ginghină pentru .

Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare de la Numai iubirea (2004 – 2005), difuzată la Acasă TV. S-au căsătorit la scurt timp după ce au început să aibă o relație. Au rămas prieteni după divorț și se ocupă de fiica pe care o au împreună.