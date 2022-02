Video. Alexandru Pârgaru explică momentul de la Românii au talent și reacția lui Bobonete: ”S-a simțit atacat de aceste energii de lumină”

Alexandru Pârgaru, omul care a apărut la show-ul ”Românii au talent”, a fost respins de jurați, dar a ”hipnotizat” publicul (3,4 milioane de telespectatori în ”minutul de aur” pentru Pro TV), a explicat în exclusivitate pentru FANATIK momentul pe care a încercat să-l creeze pe scenă, alături de Mihai Bobonete.

Alexandru Pârgaru, ironizat de Mihai Bobonete

Momentul a fost difuzat sâmbătă, 12 februarie, atunci când Alexandru Pârgaru l-a invitat pe scenă pe actorul de stand-up și a creat un moment bulversant, pe care el l-a descris ca fiind ”cea mai puternică mantră”.

Reacția lui Bobonete nu a fost cea scontată, acesta părând mai degrabă amuzat de ”ritualul” celui care este poreclit ”copilul de diamant al României”. Scena s-a încheiat cu jurații care au apăsat butonul roșu, care l-a trimis pe Alexandru acasă.

FANATIK a stat de vorbă cu Alexandru Pârgaru și a încercat să afle ce nu a mers pe scenă și care ar fi trebuit să fie finalitatea numărului care l-a transformat într-o adevărată senzație la ”Românii au talent”.

Alexandru Pârgaru, dezamăgit și nu prea de ”Românii au talent”

Alexandru se recomandă terapeut, practicant de chirurgie sacră cu Lumină Divină, se ocupă cu meloterapia, cromoterapia, cristaloterapia și creează ”mandale” pe care le primește de la Divinitate.

Vorbește apăsat, cu emfază și pare uneori că-și caută răspunsurile de undeva, de Sus. Îi numește ”pacienți” pe cei care apelează la el și spune că apariția la ”Românii au talent” nu i-a adus un beneficiu real. Însă nici nu regretă că a mers acolo.

”M-am simțit dezamăgit, desigur. Pentru că eu, de fiecare dată când nu reușesc sau nu sunt lăsat să reușesc să ajut pe cineva din deplinătatea dorinței mele, automat, mă simt dezamăgit. E ca și cum tu vrei să-i faci unui om un bine și-ți iese cam invers”, a explicat Alexandru Pârgaru pentru FANATIK.

Atunci când este întrebat direct de Mihai Bobonete, Alexandru își ascute discursul, fără să-și modifice însă tonul. ”Nenea Bombonel și-a băgat puțin codița unde nu-i fierbea oala. Nu mi-a plăcut deloc atitudinea ”frăției sale”. Din punctul meu de vedere, el face parte din marea categorie a lumii. ”Lume multă, oameni puțini”.

În momentul în care l-am chemat pe domnul Bobonete, am vrut să fac o curățare, o purificare energetică, o terapie. Eu, de fapt și de drept sunt terapeut, cu asta mă ocup. Și nenea Bombonel a început să facă miștouri, glume și glumițe.

Păi, măi frățică, hai să-ți explic o chestie: ori mănânci castravete, ori mănânci roșii. Nu poți mânca și ciocolată și sare în același timp. Nu vreau să fiu înțeles greșit sau să par un îngâmfat. Fiecare om are cantitatea lui de Divinitate în el, are posibilitățile lui, capacitățile lui. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne batem joc unii de ceilalți”, a explicat Alexandru Pârgaru pentru FANATIK.

Mihai Bobonete, descris plastic: ”Se află undeva între culoarea oranj, un oranj puternic, între galben și acel maro mai cafeniu”

Întrebat despre cum l-a perceput pe Mihai Bobonete, în timp ce își începuse procedura de curățare energetică, Alexandru a mărturisit că ”nu prea i-a plăcut” ce a văzut pe scena de la Românii au talent.

”Eu percep lucrurile în niște numere, în niște cadrane ale unor culori, nuanțe, mirosuri, simțiri, trăiri. Așa, ca o descriere a acestui personaj numit Mihai Bobonete, el se află undeva între culoarea oranj, un oranj puternic, între galben și acel maro mai cafeniu. Nu mi-a prea plăcut. Ăsta vine din minte, din ego”, ne-a dezvăluit concurentul de la .

are și o explicație pentru reacția ironică pe care Mihai Bobonete a avut-o la adresa lui. El spune că energiile actorului au intrat în conflict cu lumina pe care el i-a transmis-o, așa că a încercat să depășească momentul folosindu-se de ironie.

”La final, el ar fi trebuit să simtă că s-au schimbat niște lucruri în sens benefic, în sinea lui, în firea lui. S-a simțit puțin atacat de aceste energii de lumină, energii divine care veneau din înălțimile luminilor sacre divine. Și automat, în momentul în care drăcușorii, îngerașii ăia negativi de pe lângă el, au simțit lumina, au scos gheruțele și colțișorii și au reacționat”, a mai spus Alexandru pentru FANATIK.

Terapeutul a explicat și motivul pentru care Mihai Bobonete s-a întors la masa juraților extrem de epuizat. ”Normal că te simți epuizat, când tu stai doar aici (arată către frunte), doar în minte. Iar mintea e cea care te minte. Puterea cuvântului este tot ceea ce contează”, a mai declarat Alexandru Pârgaru.

Cum și-a descoperit Alexandru Pârgaru capacitățile extrasenzoriale pe care spune că le are

a vorbit cu FANATIK și despre momentul în care a descoperit că are capacități extrasenzoriale. S-a întâmplat când avea 5-6 ani și se afla în cimitir.

”Eram la Biserică, la mine, la bunici, la țară. Mergeam, când nu aveam copii cu care să mă joc prin curtea Bisericii, în cimitir. La momentul respectiv eram lângă mormântul unui copilaș. Pe piatra funerară era poza copilului respectiv, iar lângă mormânt, o băncuță și un brad.

În momentul în care m-am trezit din rugăciune și m-am uitat lângă mine, era el. Lângă mine (pufnește afectat, n red.)! Nu știu cum am ajuns în Biserică lângă bunicuța mea, dar am luat-o la fugă printre cruci, printre morminte de mă mir cum nu m-am împiedicat. Am luat-o de mânuță pe bunica să îl arăt pe copilaș. Însă dânsa nu l-a văzut, doar eu l-am văzut. Mă întreba ce fantomă, ce spirit am văzut”, a povestit Alexandru Pârgaru.

Ulterior, spune tânărul, aceeași apariție l-a ”vizitat” acasă și i s-a arătat la fereastra camerei. El spune că s-a speriat și și-a alertat părinții, însă doar mama lui a putut să-l vadă pe copilul din geam.

Alexandru Pârgaru a trecut prin trei operații chirurgicale, pe creier

Alexandru Pârgaru a suportat trei intervenții chirurgicale pe creier, în copilărie. La 5 ani, el a alunecat pe trepte, la bunici și s-a lovit extrem de tare la cap. La 7 ani a suferit prima operație pentru că se formase un cheag de sânge, iar ulterior a mai avut două intervenții, la 10 și la 12 ani, ultima, în Germania.

Din cauza problemelor de sănătate, dar și a medicației prescrise de medici, i-a fost afectată glanda hipofiză și tiroida, iar din această cauză nu a mai crescut. În acest moment, el are corpul unui copil de 10-11 ani, însă are gândește ca un adult și are o inteligență peste medie.

”Experiențele mele nu au niciun fel de legătură cu problemele mele medicale. Oamenii când nu își explică anumite lucruri, încep să le judece. Și aruncă cu pietre”, a mai spus Alexandru Pârgaru pentru FANATIK.