Alexia Eram a devenit proprietară! Cum arată locuința cumpărată de fiica Andreei Esca

Alexia Eram a reușit la vârsta de 20 de ani ceea ce alții se chinuie o viață întreagă muncind pe rupte: și-a cumpărat propriul ei apartament!

Fiica Andreei Esca are o stea norocoasă, iar faptul că a putut să își achiziționeze propria locuință este dovada acestui lucru.

Iubita lui Mario Fresh a făcut marea schimbare din viața ei chiar pe final de an și le-a spus fanilor că este foarte mândră și entuziasmată de noua ei locuință, un apartament cu trei camere într-o zonă cu ștaif din Capitală.

Alexia Eram și-a luat apartament cu trei camere și terasă la etaj

„Sunt foarte mândră că am reușit să-mi cumpăr un apartament. 3 camere, cochet și e al meu! Cu multe economii din proiectele mele, un împrumut de la bancă și un mic ajutor de la părinți, here I am! Sunt fericită și recunoscătoare!”, a declarat extrem de fericită Alexia Eram pe Instagram.

Într-un vlog realizat pe Youtube, fata prezentatoarei știrilor de la PRO TV a descris locuința pe care și-a dorit-o din tot sufletul, noul colț de Rai al ei și al iubitului ei.

Apartamentul este prevăzut cu un living și două dormitoare, pe două etaje. Tânăra se poate bucura de momentele în care vrea să se relaxeze ori să creeze chestii noi pentru paginile ei de socializare (de unde face foarte mulți bani) în tihnă, pe terasa amenajată după bunul ei plac.

Vrea o familie cu Mario Fresh

„E o terasă mare la etaj și o terasă mai mică aici, de unde vă vorbesc. O să vă prezint fiecare cameră și o să vă spun exact ce o să se întâmple și cum o să fie decorată. Am optat pentru un stil mai girlish (feminin) și modern și retro, în același timp. Am obsesie cu chestiile retro și chestiile roz. O să fie o combinație de gri cu roz”, a adăugat vedeta.

Chiar dacă sfârșitul de an i-a adus acest cadou minunat, Alexia a spus că Mario Fresh rămâne în continuare cea mai mare bucurie a vieții sale, băiatul alături de care vrea să își întemeieze o familie.

