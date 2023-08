Alexia Eram, înșelată de Mario Fresh? Dezvăluiri după 7 ani de relație

Alexia Eram și Mario Fresh au acceptat provocarea lui Selly de a se supune detectorului de minciuni, în cazul show-ului pe care youtuber-ul îl realizează periodic, online.

Alexia Eram a aflat dacă Mario Fresh i-a fost sau nu infidel

Concurenta de la America Express și cântărețul au vrut să știe lucruri unul despre celălalt. Cea mai curioasă, entuziasmată, dar și ușor panicată de poligraf a fost Alexia Eram, care pe tot parcursul interviului a stat cu emoții.

Alexia Eram a aflat, printre altele, că Mario Fresh nu le suportă pe unele din prietenele sale, asta pentru că nici ele nu au o părere bună despre artist. Bruneta a rămas uimită când a aflat că Mario a căutat în telefonul ei pentru a căuta ce a zis una din prietenele sale despre el, fără ca ea să știe acest fapt.

De asemenea, în cadrul poligrafului, una dintre întrebări a avut legătură cu înșelatul. Alexia l-a întrebat pe iubitul ei, Mario Fresh, dacă vreodată,z unul din prietenii săi l-a îndemnat să o înșele.

Ce complex are influencerița

Mario Fresh a spus că da, precizând că nu a călcat strâmb în fața partenerei sale, Alexia Eram. „S-a întâmplat de mult, dar sunt mai mulți, gen, oamenii sunt singuri. Ce vrei să facă? Nu m-au îndemnat (n. red.: să înșele) sau ceva.

Dar dacă au văzut un grup de fete undeva au zis stai așa, să mă duc până acolo, hai și tu! Păi, stai că eu nu am cum să merg până acolo. Am stat la masa mea liniștit”, a spus cu sinceritate Mario Fresh la

Și Alexia Eram a urcat pe scaunul lui Mario Fresh! Artistul a aflat, la rândul său, câteva lucruri despre ea. Alexia a recunoscut că are niște complexe fizice. Uneori se vede cu câteva kilograme în plus, deși nu le are.

De asemenea, a mai spus că este foarte geloasă. A mărturisit că se luptă cu acest sentiment, încercând să nu îi arate gelozia