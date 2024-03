Animalul crescut de români care are o carne plină de beneficii. Te-a speriat în copilărie, dar n-ar strica acum să-l incluzi în meniu. Merge direct la export și are un preț bombă atunci când apare în magazinele din țară.

Animalul crescut de români care are o carne plină de . Te-a speriat în copilărie, dar n-ar strica acum să-l incluzi în meniu. Merge direct la export și are un preț bombă atunci când apare în magazinele din țară.

Pasărea din curțile oamenilor, cu o carne delicioasă. Ai fugit de ea când erai mic, dar trebuie neapărat să o ai în alimentație. Exportul este uriaș. Are numeroase beneficii, chiar dacă nu este la fel de populară ca alte tipuri de carne.

Gâsca este animalul la mare căutare în ziua de azi, chiar dacă prețul nu este unul pentru toate buzunarele. Un kilogram de carne de gâscă, crescută la țară, poate fi achiziționat cu suma de 65 de lei. Pulpele au un cost de aproximativ 121 de lei, potrivit .

Bucătarii au mai multe rețete pentru a o găti. Pasărea este foarte versatilă și poate fi preparată la cuptor, prăjită sau coaptă. În bucătăria europeană poate fi umplută cu un amestec de fructe, nuci și condimente. Ulterior, aceasta este coaptă până când pielea devine crocantă și aurie.

De asemenea, în Germania gâsca reprezintă o tradiție populară în perioada Crăciunului, fiind nelipsită de pe mesele de sărbători. În Franța chefii prepară deliciosul “foie gras” (ficatul de gâscă), considerat o delicatesă.

Care sunt beneficiile consumului de carne de gâscă

Carne de gâscă are o serie de beneficii importante pentru sănătatea organismului uman. Nutriționiștii recomandă consumul acestui tip de pasăre pentru că conține proteine de înaltă calitate, esențiale pentru construirea și repararea țesuturilor corpului.

De asemenea, în compoziția sa se mai găsesc acizi grași. Grăsimea animalului are un procent ridicat de acizi grași mononesaturați, ideali pentru proprietățile lor asupra sănătății inimii. Ei ajută la scăderea nivelurilor de colesterol rău (LDL) și la creșterea nivelurilor de colesterol bun (HDL).

În plus, carnea de gâscă are un conținut redus de sodiu, fiind perfectă pentru persoanele care doresc să limiteze consumul de sare. Totodată, specialiștii spun că are vitamine și minerale, printre care se află vitamina B6, niacină, fosfor și zinc.

Toate acestea sunt extrem de importante pentru metabolism, sănătatea oaselor și protecția împotriva bolilor. Ficatul de gâscă reprezintă o sursă bogată de vitamina A și fier, esențiale pentru sănătatea ochilor și pentru transportul oxigenului în sânge.

Câtă carne trebuie consumată săptămânal

Mihaela Bilic, specialist în nutriție, a dezvăluit câtă trebuie consumată în fiecare săptămână. Vedeta susține că este foarte important să avem o alimentație echilibrată, care să includă pește și proteine vegetale.

„Cantitatea corectă de carne ar trebui să fie de 500g/ săptămână, dacă ținem cont că o porție corectă are 150g și dimensiunea unui pachet de cărți de joc. Da, atât de micuță este!

Ar trebui așa, într-un calcul grosier: în aceste 500g ne intră cam trei porții de carne pe săptămână, dar atenție, asta include și mezelurile, nu doar friptura”, a explicat Mihaela Bilic, notează .