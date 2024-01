Alimentul pe care Carmen Brumă nu-l evită în diete. Mulți români îl consumă zilnic

Alimentul pe care Carmen Brumă nu-l evită în . Mulți români îl consumă zilnic. Iubita celebrului prezentator Mircea Badea este renumită pentru programele sale de slăbit, foarte apreciate de cetățenii români.

Produsul pe care Carmen Brumă nu-l dă deoparte în procesele de slăbire. Multe persoane îl pun în farfurie la fiecare masă

Produsul pe care Carmen Brumă nu-l dă deoparte în procesele de slăbire. Multe persoane îl pun în farfurie la fiecare masă. Vedeta, care este trainer personal, are numeroase recomandări pentru cei care vor să scape de kilogramele în plus.

ADVERTISEMENT

Majoritatea tind să renunțe definitiv la carne, însă șatena este de cu totul altă părere. Logodnica lui Mircea Badea consideră că aceasta nu trebuie eliminată din alimentație, sursele de proteine fiind importante.

„În general, carnea este prietena curelor de slăbire, chiar și mușchiul de porc poate fi integrat într-o cură de slăbire. Nu chiar cârnați! Un mușchiuleț de porc merge. Ideal este să variezi sursele de proteine.

ADVERTISEMENT

Foarte important: carnea e prietena curelor de slăbire. Dacă ar fi să vorbim despre cele mai importante cure de slăbire: să mănânci mai puțin și să te miști mai mult”, a declarat Carmen Brumă, scrie .

În plus, vedeta susține că mesele trebuie să asigure sațietatea o perioadă lungă de timp pentru a nu mai simți nevoia de nicio gustare. Celebra antrenoare de fitness a dezvăluit și care sunt beneficiile pe care le are carnea pentru sănătate, în cazul dietelor.

ADVERTISEMENT

Carmen Brumă și motivele pentru care nu elimină carnea din dietă

Carmen Brumă a dezvăluit pe blogul personal care sunt motivele pentru care nu elimină carnea din dietă. Acest are un efect termic mare, de 20%, adică o parte din calorii vor fi consumate în procesul de digestie.

De asemenea, carnea conține vitamina B12. Foarte multe studii și cercetări au arătat de-a lungul timpului că deficitul de B12 a fost asociat cu kilogramele în plus și cu obezitatea. În plus, are vitamina B1, care ajută în procesul de ardere a grăsimilor.

ADVERTISEMENT

Totodată, Carmen Brumă susține că nu are deloc carbohidrați. Așadar, carnea nu va provoca vârfuri glicemice și nici secreție de insulină. Și cofeina este un produs care nu trebuie evitat în timpul unei diete.