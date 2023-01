Alin Gabriel, băiatul de suflet al regretatului Petrică Mîțu Stoian, plângere penală. Cine nu îi dă pace

de muzică populară decedat în 2021 a făcut o plângere penală. Cine nu îi dă pace tânărului care a fost ajutat de solistul originar din Mehedinți din punct de vedere financiar.

Alin Gabriel, fiul adoptiv al lui Petrică Mîțu-Stoian, a mers la poliție. Are probleme cu un urmăritor

Alin Gabriel a mers la poliție după ce în ultimul an a primit numeroase comentarii neplăcute în mediul virtual. Fiul adoptiv al lui Petrică Mîțu-Stoian este hărțuit și este dispus să ia măsuri serioase în această privință.

Tânărul a decis să pună capăt neplăcerilor prin care trece, deși o perioadă destul de lungă le-a ignorat. Artistul de muzică populară consideră că numai în felul acesta poate avea liniște și pace interioară.

„Am fost hărțuit de niște persoane. Mi s-au atribuit acuzații nefondate, mi-au adresat injurii și toate lucrurile care duc la defăimare. De un an de zile se tot întâmplă treaba aceasta.

Am zis să îmi văd de treaba mea și să îi las în pace și să îi ignor, dar am văzut că nu am cu cine să mă înțeleg așa că am recurs pe cale legală.

Am primit anumite mesaje urâte, de la o anumită persoană. De un an de zile nu încetează, iar eu am suportat treaba asta.

Mi s-a umplu paharul și am zis că mai bine să stopez toată treaba asta cu hate-ul acesta pe care îl primesc așa că am depus plângere la Poliție”, a declarat Alin Gabriel Matei pentru .

Alin Gabriel, gata să-și facă dreptate în instanță

Alin Gabriel, băiatul de suflet al regretatului interpret Petrică Mîțu-Stoian, a subliniat că este vorba de o persoană pe care nu o cunoaște și pe care nu a văzut-o niciodată în viața de zi cu zi. este gata să-și facă dreptate în instanță.

De partea sa sunt foarte mulți fani care îi trimit constant mesaje și încurajări. Cântărețul apreciază faptul că este foarte iubit de oameni, așa cum a fost și artistul care a încetat din viață în urmă cu peste un an.