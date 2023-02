Alin Oprea și Medana fac nuntă cu fast în 2023: „Opt perechi de nași”

Alin Oprea și Medana au planuri mari pentru 2023. După ce au devenit oficial soț și soție anul trecut, vor să-și jure iubire veșnică și în fața lui Dumnezeu, iar artistul a luat pe umerii săi sarcina de a organiza fericitul eveniment.

Alin Oprea și Medana se căsătoresc religios în 2023

Alin Oprea și Medana trăiesc o frumoasă poveste de iubire. Anul trecut, la începutul lunii decembrie,

Nici două săptămâni mai târziu, cei doi îndrăgostiți au ajuns și în fața ofițerului de stare civilă și . Evenimentul a avut loc atunci în mare secret, iar cântărețul a făcut anunțul căsătoriei în mediul online.

Dar când vine vorba de cununia religioasă, care va avea loc anul acesta, Alin Oprea și Medana nu se mai ascund. Au anunțat deja că-și vor jura iubire și în fața lui Dumnezeu, iar de organizarea întregului eveniment se ocupă chiar solistul.

E drept, are și Medana o sarcină, aceea de a alege ținutele pe care le vor purta în ziua cea mare, însă acest aspect este deja rezolvat de mult timp, iar acum așteaptă doar să-și poarte rochia de mireasă și să fie tratată ca o adevărată prințesă.

„Da, urmează și nunta mult visată. Eu nu am mai fost mireasă, nu am avut niciodată o cununie religioasă, urmează anul acesta (…) De organizarea nunții se va ocupa Alin în totalitate. Eu îmi doresc să fiu invitat la nunta mea. Singura mea preocupare vreau să fie ținutele, care deja există încă din vara trecută”, a declarat Medana pentru

Câte perechi de nași vor avea Alin Oprea și Medana

Cât despre nași, Medana și Alin Oprea nu au vrut să supere pe nimeni, prin urmare, vor avea opt perechi de părinți spirituali. Tânără a mărturisit că este vorba despre oameni iubiți și apreciați de multă lume.

„Cât despre cununia religioasă, ea va fi cu multă emoție și cu nașii noștri dragi alături de noi. Avem 8 perechi de nași, (cifra infinitului) talentați, iubiți și apreciați de foarte mulți oameni”, a adăugat soția lui Alin Oprea.

Pe de altă parte, și ei, la rândul lor, au avut ocazia să fie aleși ca nași pentru prima dată și i-au cununat pe Nelu Nicoară, un artist renumit din Cluj, și pe aleasa inimii sale. Alături de Alin Oprea și Medana a mai fost încă un cuplu, luptătorul de box Miki Paizs și soția lui.

„În acest weekend am avut bucuria să fim părinți spirituali pentru prima dată, în calitate de soț și soție. A fost un eveniment foarte frumos, cu multă bucurie și emoție. Am avut alături oameni dragi nouă cu care am petrecut pe cinste. Eu și Alin am dansat și ne-am bucurat împreună cu nuntașii de acest eveniment atât de frumos.

Finii noștri Nelu și Ramona au transmis tuturor din emoția și fericirea lor. Iar noi, alături de ceilalți nași, familia Aliz și Miki Paizs, am fost onorați să le fim alături în cea mai importantă zi din viața lor”, a declarat Medana pentru