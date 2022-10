Alina Eremia și-a cumpărat un bolid de lux. Câți bani a scos din buzunar pentru noua mașină: “Am văzut-o în poze, dar nu se compară cu realitatea”

Alina Eremia și-a cumpărat recent un bolid de lux, pentru care a scos din buzunar câteva zeci de mii de euro. Artista a postat un videoclip cu momentul în care își vede noua mașină.

Fosta actriță din “Pariu cu viața” cântă încă din copilărie, iar acum este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România. Scoate hituri peste hituri, iar acum culege roadele muncii, așa că a decis că e momentul să-și schimbe mașina.

Alina Eremia este foarte încântată de această achiziție și a postat un videoclip cu momentul în care a desfăcut fundița roșie de pe capota autoturismului. Cântăreața s-a urcat la volan și a realizat că mașina este mult mai frumoasă în realitate.

Vedeta a ales o mașină mare și spațioasă, pentru a-i încăpea tot ce are nevoie atunci când pleacă la drum. Artista este nerăbdătoare să dea o tură cu mașina pe șosele.

“WOW! Este superbă. Am văzut-o în poze, dar nu se compară cu realitatea. Abia aștept să dau o tură cu ea.

Mașina este a doua mea casă și, cel mai bun prieten al meu este cu siguranță bagajul. Toată vara am fost pe drumuri.”, a spus Alina Eremia despre noua ei achiziție.

Artista și-a achiziționat un bolid de lux, care valorează în jur de 30.000 de euro, notează .

Am vrut un upgrade la masina si am apelat la cei de la Plus Auto, care au preluat sarcina asta si au livrat exemplar. Aici reactia mea entuziasmata😂