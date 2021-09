Alina Laufer se întoarce pe micile ecrane și va avea o rubrică în cadrul unei emisiuni de la Kanal D. Soția lui llan Laufer așteaptă cu nerăbdare să revină la TV, după o perioadă în care a luat o pauză.

Frumoasa blondină va avea o rubrică în cadrul Știrilor Kanal D de la ora 12, în fiecare joi. Alina Laufer a făcut anunțul și pe rețelele de socializare, iar fanii sunt încântați să o revadă pe sticlă.

Alina Laufer se întoarce la TV. Cu ce post a semnat și în ce emisiune va apărea

se întoarce pe micile ecrane, după o lungă perioadă în care a lipsit din lumea televiziunii. Fosta lui Jorge va avea propria rubrică în cadrul Știrilor de la Kanal D, intitulată „Rețeta în 5 minute”, în fiecare joi, de la ora 12:00.

Blondina va putea fi văzută începând chiar de joia aceasta, 16 septembrie, spre încântarea fanilor. Soția lui Ilan Laufer este pasionată de gătit și așteaptă cu nerăbdare să le arate și telespectatorilor cele mai gustoase și rapide rețete culinare.

Vedeta își dorește să le împărtășească fanilor rețete cât mai utile, să-i inspire pe oameni să gătească feluri de mâncare inedite, delicioase și ușor de preparat.

Alina Laufer adoră gătitul încă din copilărie, fiind inspirată de mama și bunica ei.

„Abia aștept să le împărtășesc telespectatorilor rețete cât mai utile în viața de zi cu zi, atât pe cele simple, dar delicioase și hrănitoare, pentru o zi obișnuită, când timpul ne presează, cât și pe cele mai complexe, pentru ocazii speciale.

Îmi doresc să inspir oamenii să gătească cu dragoste pentru familiile lor; din punctul meu de vedere, acesta este ingredientul minune pe care îl pun în fiecare fel de mâncare pe care îl pregătesc.

Gătitul face parte din viața mea de când eram mică și stăteam cu bunica și cu mama mea în bucătărie. Bunica mea a fost bucătar, a lucrat la o cantină toată viața.

Ele au fost inspirația mea, mi-au insuflat această pasiune, pe care am încercat să o perfecționez și să o dezvolt”, a declarat Alina Laufer, scrie

Vedeta a postat și pe rețelele sociale marele anunț, iar fanii au fost încântați de revenirea ei.

În 2014, Alina Laufer a făcut parte din echipa aceluiași post TV. Blondina gătea în cadrul emisiunii „Draga mea prietenă” la vremea respectivă. În 2018, aceasta a decis să plece din România pentru a-și dezvolta pasiunea pentru gătit.

Alina Laufer a devenit mămică pentru a doua oară în luna februarie

Alina Laufer se poate declara o femeie împlinită, la mai bine de jumătate de an de când . Blondina mai are o fiică cu fostul partener, Jorge. Karina o ajută foarte mult cu cei mici și are grijă de frățiorii ei.

Soția lui Ilan Laufer a născut prematur în luna februarie, după mai multe fertilizări in vitro. Gemenii au stat în incubator o perioadă, înainte să-i aducă acasă.

Fetița a fost bine, însă băiețelul a avut câteva probleme de sănătate în spital. Alina Laufer este nevoită să-și ducă copiii la controale medicale destul de des, din moment ce nașterea prematură vine cu riscuri pentru sănătatea lor.