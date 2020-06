Alina Pușcaș, infectată cu coronavirus. Prezentatoarea Te cunosc de undeva este internată în spital

Alina Pușcaș, prezentatoarea de la „Te cunosc de undeva”, s-a alăturat listei cu personalități care s-au îmbolnăvit de Covid-19.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pușcaș a declarat că este asimptomatică și se află internată la spitalul militar mobil din Otopeni.

Femeia a decis să se testeze singură după ce tot mai mulți colegi au fost infectați cu Covid-19, în condițiile în care Alina Pușcaș a ținut legătura în ultima perioadă cu mulți dintre ei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alina Pușcaș, prezentatoarea „Te cunosc de undeva”, infectată cu Covid-19

Vedeta a explicat pentru revista Elle că “nu s-a aflat printre acei colegi de la Te cunosc de undeva care au stat în apropierea celor confirmați”. Cu toate acestea, mai mulți colegi s-au întâlnit în ultimele săptămâni, motiv pentru care mulți au decis să se testeze.

Pușcaș a decis să se testeze după ce a aflat că Marcel Pavel și Andrei Ștefănescu s-au infectat cu Covid-19.

ADVERTISEMENT

„Am zis să fiu și eu cetățeanul model și am luat familia de mânuță, ne-am dus, ne-am testat. Eu sunt singura pozitivă, asimptomatică, din familie”, a explicat Pușcaș.

Deși majoritatea angajaților de la Antena s-au internat la „Matei Balș”, femeia a preferat să se interneze în spitalul militar mobil din incinta „Ana Aslan”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Sunt într-un cort, într-un cort militar foarte comod, nimic de zis, la 3 metri de ușa cortului, unde se vede pădurea, ciripesc păsărelele, este liniște, este frumos, sunt optimistă. După cum se vede, sunt și eu pozitivă ca atitudine, nu numai ca rezultat”, a explicat Pușcaș.

În încheiere, prezentatoarea a recunoscut că nu are niciun simptom și le-a transmis tuturor celor care se îmbolnăvesc de Covid-19 că nu au niciun motiv să se simtă prost, pentru că nu au „nicio vină”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Nu am tușit o dată, nu am avut febră, nu am avut dureri de cap, nu am avut dureri musculare”, a explicat vedeta.

Mai multe vedete care filmau emisiunea „Te cunosc de undeva” s-au infectat cu Covid-19, însă Monica Anghel a dezvăluit că s-au luat toate măsurile de protecție posibile pentru a preveni acest lucru. Extrem de interesant, Monica Anghel a fost nedespărțită de Marcel Pavel, dar nu s-a îmbolnăvit, spre deosebire de colegul ei.