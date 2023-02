Cine este Alina Radi, noua concurentă de la Survivor România 2023. Războinica, acuzată că a stricat o căsnicie

Alina Radi a intrat în competiția Survivor România 2023, alăturându-se echipei Războinicilor în ediția de luni, 13 februarie 2023. În vârstă de 34 de ani, este de profesie cântăreață de muzică de petrecere, dar, printre altele, a ieșit în evidență și pentru trecutul său amoros tumultos.

Cine este Alina Radi. S-a alăturat echipei Războinicilor la Survivor România 2023

Surpriza pentru concurenții Survivor România 2023 anunțată de Daniel Pavel în ediția de luni, 13 februarie, a fost aceea că echipelor li se alătură concurenți noi, și , iar Războinici au făcut cuno9ștință cu Eduard Gogulescu și Alina Radi.

ADVERTISEMENT

Noua Războinică este din Timișoara și este cântăreață de muzică de petrecere, așa cum chiar ea s-a prezentat la intrarea în competiție, dezvăluind că este dornică de aventură, motiv pentru care a și ales să participe.

„Sunt Alina Radi, am 34 de ani. Sunt din Timișoara. Sunt mamă și solistă. Și am venit să mă bucur de cea mai mare experiență pe care o pot avea și anume experiența marelui joc Survivor România”, a explicat Alina Radi în fața concurenților vechi de la Survivor România 2023.

ADVERTISEMENT

Pe lângă meseria, care pare că-i aduce venituri îmbucurătoare, conform postărilor sale de pe rețelele sociale- unde publică fotografii din locații de lux, Alina Radi a devenit cunoscută și prin prisma scandalurilor în care a fost implicată.

Alina Radi a pierdut sarcina avută cu milionarul Nick Rădoi

Războinica este cunoscută în showbiz-ul românesc drept „fosta lui Nick Rădoi”, cu care a avut o relație în urmă cu aproximativ un deceniu. Pentru milionarul din America, Alina Radi și-a pus cariera pe locul doi, s-a mutat din țară și chiar

ADVERTISEMENT

Totuși, faptul că nu a avut parte de susținerea de care și-a dorit, a făcut-o pe noua concurentă de la Survivor România să se întoarcă în România, iar relația cu Nick Rădoi s-a încheiat definitiv.

„Eu am spus că am avut o relație intensă, ne-am iubit foarte mult, ne-am respectat. Când s-a rupt legătura asta, totul s-a întâmplat de la sine, pe mine mă țineau contractele din România, el nu era de acord ca eu să cânt în continuare și atunci fiecare și-a văzut de drumul lui.

ADVERTISEMENT

La începutul relației, mi-a spus că pot să cânt și în America, mi-a spus că va lua un restaurant românesc de care mă voi ocupa. Când am ajuns acolo și l-a lovit Cupidon atât de tare, nu mi-a mai dat voie să ies din casă, cum ar veni…”, declara Alina Radi,

ADVERTISEMENT

Alina Radi, implicată în scandal cu o altă fostă iubită a lui Nick Rădoi

Cu toate că Războinica și Nick Rădoi s-au despărțit de ani buni și au declarat că au rămas în relații bune. În 2021, Alina Radi a făcut comentarii acide la adresa Mădălinei Apostol, o altă fostă iubită de-ale milionarului. La momentul respectiv, cea din urmă declara că s-a decis să investească într-un studio de videochat, totul la scurt timp după ce s-a rugat la racla Sfintei Parascheva.

„Am ajuns să ne rugăm la Sf. Parascheva pentru o afacere! Gândești ca un român! Ce e rău în asta? Dai chiloțeii jos și crește contul. Trebuie să schimbăm mentalitatea românului, că nu se mai poate așa.

De asta suntem o țară de săraci! Nu ne merge mintea. Stau româncele și lucrează ca proastele prin fabrici pe 2.000 de lei salariul, când pot face lejer 5.000 de euro … e proastă gândirea”, a comentat Alina Radi,

Alina Radi, noua concurentă de la Survivor România 2023, acuzată ca a „spart” casa tatăl copilul ei

De asemenea, și relația Alinei Radi cu tatăl fiului său, Dario, a fost una tumultuoasă. S-a spus că legătura amoroasă a început de pe vremea când bărbatul, afacerist și fost fotbalist în Italia,

La scurt timp de când și-au început povestea de iubire, Alina Radi a rămas însărcinată și chiar dacă nu erau siguri, au decis să păstreze copilul. Chiar dacă au mers împreună la televiziune și au negat toate acuzațiile care li s-au adus, concurenta Survivor România afirmând că nu a stricat căsnicia nimănui, cei doi s-au despărțit.

Mai mult, în urmă cu doi ani, Alina Radi a comparat relația avută cu tatăl copilului său cu un accident și a mărturisit că legătura a fost una toxică, care a lăsat-o cu „sechele” din punct de vedere emoțional.

”Am sechele din relațiile anterioare”

„Să zicem că am sechele din relațiile anterioare. Tatăl copilului meu nu există, a fost un accident grav în viața mea. Pentru mine el a fost un accident. Toată lumea greșește!

El a venit în viața mea într-un moment în care eram debusolată, aveam 23 de ani, eram într-o altă etapă. N-am spus niciodată că sunt îndrăgostită, am avut o relație seacă, de trei luni. Am rămas însărcinată, am spus că nu vreau să păstrez copilul, dar el a insistat și s-a născut un copil extraordinar.

Întotdeauna mi-am dorit să am un copil doar al meu și așa s-a întâmplat. Am fost în depresie pe timpul sarcinii, după ce am născut am avut puterea să mă desprind de această relație toxică”, a declarat Războinica,