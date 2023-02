Alina Radi, interviu chiar înainte să ajungă la Survivor România: “M-am implicat într-o relație interzisă”

Alina Radi,noua Războinică de la Survivor România, vorbește deschis despre relația pe care a avut-o cu bărbatul care îi este tată lui Dario. Dar asta doar genetic, pentru că frumoasa cântăreața este și mamă, și tată, pentru fiul ei, de ani de zile.

Alina Radi, interviu înainte de Survivor România

Alina Radi dezvăluie, într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.RO, detalii neștiute despre copilăria și adolescența ei. Cea mai nouă prezență in show-ul Survivor Romania ne spune cât de greu i-a fost să se mute înapoi la Timișoara, atunci când a aflat că va avea un copil, pentru că nu voia să știe lumea că este gravidă, și cum mergea la evenimente pentru doar 2 sau 3 milioane de lei.

ADVERTISEMENT

Apreciată și pentur felul în care arată, Alina Radi ne spune cum, în liceu, era ‘rățușcă cea urâtă’ și cât de mult a trebuit să muncească pentru a deveni interpreta de azi. Frumoasa cântăreață recunoaște că, atunci când s-a despărțit de Nick Rădoi, viața i-a dat ‘o palmă’ pentru că ea își dorea carieră nu familie și își aduce aminte cum a câștigat primii bani, cât trei salarii ale mamei sale.

Alina Radi juca fotbal în copilărie

Cum a fost copilăria ta? Îți mai aduci aminte vreo întâmplare memorabilă?

– Copilăria mea a fost una cu cheia la gât, într-o zonă de la marginea orașului Timișoara. O copilărie fără griji, cu fotbal în mijlocul străzii, elastic, ‘Rațele și vânătorii’ și mulți pufuleți, că erau foarte ieftini. O copilărie greu de imaginat în ziua de azi.

ADVERTISEMENT

Erai mai mult fata mamei sau fata tatei?

– Sunt a bunicilor, generația crescută de bunici până pe la 12-13 ani, unde nu a existat duminică fără mers la slujbă, nu aveam voie să adorm fără să îmi spun rugăciunea (ceea ce fac și eu cu copilul meu acum). Se trezeau dis-de-dimineață să îmi facă micul dejun care consta în ceafă de porc pe jarul din sobă și turte pe plită.

Acum, bunicul nu mai este dar mă bucur de bunica mea care are 84 de ani și căreia anul trecut i-am făcut cea mai mare bucurie, am dus-o să vadă marea pentru prima dată.

ADVERTISEMENT

Amintiri din liceu: “Eram ‘rățușca cea urâtă’ și singura care nu fuma”

Cum a fost perioada liceului? Erai timidă sau șefa clasei?

– Liceul, cea mai frumoasă perioadă a vieții mele pe care nu am să o uit niciodată. Am fost o fire veselă și foarte fericită, am legat prietenii de durată, cu unii ne-am și înrudit, sunt nașa copiilor lor, la unii de nuntă chiar. Eram timida clasei, ‘rățușca cea urâtă’ și singura care nu fuma, dar m-au învățat pe parcurs și pe mine.

Cel mai important este am cunoscut un om minunat, care întotdeauna mi-a dat încredere în mine, m-a motivat, mi-a ținut și teorie (pentru că mie îmi lipsea lucrul asta) și îmi explica tot timpul cum să mă impun. Este vorba de diriginta mea care a rămas în sufletul meu.

ADVERTISEMENT

Ai copiat vreodată la vreun examen?

– De obicei copiau alții de la mine, dar pot să zic că da, am copiat. Cred că nu există vreun adolescent care să nu copieze o dată în viață la vreun examen. Problema mea era că fugeam după note, era un fel de concurență între noi.

ADVERTISEMENT

“N-am dormit o săptămâna de frică să nu fiu însărcinată că m-a sărutat”

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

– Eram în clasa 8-a când credeam că eram îndrăgostită, insista să mă sărute și n-am dormit o săptămâna de frică să nu fiu însărcinată că m-a sărutat pe gură. Nu aveam de unde să știu detalii. Prindeam TVR 1 și 2 și era o singură telenovelă unde se sărutau doi și ea urmă să nască. Dar îndrăgostită și trăind o poveste frumoasă a fost pe la 20, cam așa.

“Am fost un copil sportiv până mi s-a spus că am probleme cu inima”

De ce muzică? Ce te-a determinat să urmezi această carieră?

– Muzică … deși nimeni nu credea în mine că pot cânta am vrut să le arăt că pot. Sunt Scorpion, cred că am zis tot. Am fost un copil sportiv până mi s-a spus că am probleme cu inima, iar după câțiva ani, mergând la mai mulți medici, mi s-a spus că nu am nimic. Muzica pentru mine nu înseamnă, face parte din mine, este cel mai bun medicament, sentiment, întrucât atunci când o interpretez o fac din tot sufletul. Având-o ca model pe diriginta mea, prin clasa a 9-a voiam și eu să fiu arhitect, visam să fac facultatea Politehnică, dar fără să renunț la muzică. Nu credeam că voi face meserie din asta .

Muzica îți amintește de momentele frumoase dar și de cele triste, îți spune că ai o viață de trăit și nimeni nu îți poate spulbera visul. Muzica înseamnă viață, iar atunci când cânt mă ajută să îmi creez lumea mea, o lume fără greutăți și fără dezamăgiri.

Îți mai aduci aminte un moment de pe scenă, haios sau penibil, dar de neuitat?

– Nu am prea multe, dar majoritatea se repetă și în ziua de astăzi. Îmi aduc aminte că trebuia să cânt cu față la public și nu puteam, în momentul când m-am întors către ei am uitat textul și am început să improvizez.

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a ‘urcat’ la cap?

– Cred că întrebarea asta e cea mai potrivită pentru cei care ne conduc țara, lor li s-a urcat puterea la cap, asta e că o paranteză. Eu nu sunt vreo celebră și nu m-am considerat niciodată, să nu mai zic de vedetă . În România sunt prea puține vedete.

Mutatul în Bucureșți: “A apărut individul cu care am rămas însărcinată și mi-a stricat toate planurile”

Cum te-ai adaptat atunci când te-ai mutat din Timișoara în București? Nu ți-a fost greu?

– Când m-am mutat de la Timișoara la București mi-a fost foarte ușor, a fost încă o etapă memorabilă și frumoasă din viața mea pentru că aveam deja prieteni acolo. Camelia Enciu și mi-au făcut multe legături, am avut și de cântat, mă puteam întreține.

Am stat la Adriana în apartament, am bătut la ușile televiziunilor pentru că îmi doream tare mult să lucrez în televiziune, mi-am trăit și visul de prezentator la Etno Tv până a apărut ‘Satana’ în viața mea, individul cu care am rămas însărcinată și mi-a stricat toate planurile.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

– Am fost la un local din Timișoara unde învățăm să cânt. Știam 2 piese, erau câteva persoane la o masă care m-au întrebat cât aș cere pentru un chef la Lugoj. Am spus că merg gratis că eu nu știu să cânt, dar vreau să văd cum e la chefuri și mi-au spus că am timp să învăț 20. La plecare mi-au adus o sumă de bani legați cu elastic pe care i-am numărat de la Lugoj până la Timișoara. Erau de 3 ori salariul mamei mele. Și următoarea zi am fost să îmi cumpăr un calculator în rate, căști și toate cele să pot învața.

Cum este mama Alina?

– Să fiu mamă este o bucurie imensă, dar presupune și să te confrunți zilnic cu numeroase provocări. Sunt o mamă responsabilă și prietenă cu copilul meu, îi ofer foarte multă afecțiune încât câteodată am impresia că îl sufoc. Nu sunt foarte calmă, doar sunt mamă de băiat.

“Sora mea trebuia să îngrijească nu unul, ci doi copii”

Cât de greu a fost să fi și mama și tată pentru copilul tău?

– A fost destul de greu, dar nu doar pentru mine, ci și pentru sora mea. Împreună am trecut prin asta, cred că pentru ea a fost mult mai greu pentru că eu trebuia să merg la evenimente, iar ea trebuia să îngrijească nu unul, ci doi copii la diferență de 2 luni. Mamă singură nu este ușor pentru că tu îl cerți, tu îl împaci. Dar, cu puterea lui Dumnezeu, am crescut un copil minunat.

“Nu credeam niciodată în viața asta că pot avea atâta răbdare”

Ce ai învățat de la băiatul tău, Dario, în toți anii ăștia?

– Am învățat ce înseamnă cu adevărat iubirea, ce înseamnă să poți iubi pe cineva atât de mult încât să îți poți da viața oricând pentru el. Și să am răbdare, ceea ce înainte nu aveam, totul era pe grabă, pe repede înainte. Nu credeam niciodată în viața asta că pot avea atâta răbdare și să îmi pot controla nervii.

Cel mai greu moment: “Am căzut foarte mult în perioada aia”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce s-a întâmplat, cum ai reușit să mergi mai departe?

– Cel mai greu mi-a fost când am fost nevoită să mă mut înapoi la Timișoara pentru că nu voiam să se afle că sunt însărcinată, și știam că singurul om pe care mă puteam baza e sora mea. Și când am născut, că nu aveam nimic, m-am mutat la sora mea cu copilul, mergeam la evenimente gratis sau pentru 2 sau 3 milioane. Am căzut foarte mult în perioada aia. Dar m-a ajutat Dumnezeu și într-un an jumate m-am pus pe picioare, apoi mi-a mers mai bine ca niciodată.

“M-am implicat într-o relație interzisă și am realizat prea târziu”

Dacă ai putea da timpul înapoi, ce greșeală nu ai mai repeta?

– Suntem oameni și cu toții greșim, e ceva normal, din asta învățăm. Fiecare greșeală pentru mine a fost o lecție importantă. Sincer îmi pare rău că nu am investit mai mult în mine ca artist, că nu am muncit mai mult. Singura mea greșeală și cea mai mare este că m-am implicat într-o relație interzisă și am realizat prea târziu.

Despărțirea de Nick Rădoi: “Dumnezeu mi-a dat o palmă, toate mi-au mers pe dos”

În ce relație mai ești cu Nick Rădoi? Mai vorbiți, vă mai felicitați cu diverse ocazii?

– Am rămas prietenă , ne respectăm pentru că suntem doi oameni maturi care au trăit o poveste frumoasă de dragoste. A înțeles de acum 10 ani că eu îmi doresc o carieră, nu viață de familie. Poate acolo am greșit și Dumnezeu mi-a dat o palmă pentru că, după ce am pus punct relației, toate mi-au mers pe dos.

În acest moment ești fericită? Iubești și ești iubită?

– În momentul de față sunt fericită că am un copil minunat, încă sunt foarte focusată pe muzică și educația copilului meu. Am o viață frumoasă și m-am obișnuit așa, singură.

Ce părere are Dario despre un eventual frățior sau surioară?

– Am auzit zilele trecute o discuție în mașină între Dario și verișoara lui Alisa (cu care a crescut) și i-a spus că și-ar dori o Frățioară, dar să fie cățel. (râde)

Ești pentru sau contra operațiilor estetice?

– Sunt pro când e vorba de operațiile estetice, dar făcute cu bun simț și unde e nevoie. Nu mi-aș face ceva să mă schimbe fizic foarte mult pentru că nu aș mai semăna cu mine, nu aș mai fi eu. Cred că după 40 e indicat să mai retușezi una alta.

“Mi-aș dori să mergem în vizită la tatăl meu în America”

Ce planuri și proiecte ai pentru anul 2023?

– Dumnezeu știe ce planuri are pentru mine, momentan piese noi în colaborare cu Florin Pește și mulți alții. Am foarte multe evenimente luate de anul trecut deja și sper să apucăm un concediu. Dacă nu acum vara, pentru că am programul încărcat, și da Dumnezeu să fim sănătoși, mi-aș dori să vizităm Laponia sau să mergem în vizită la tatăl meu în America .