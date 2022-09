Alina Sorescu, dezvăluiri despre talentul fetițelor sale și viața după divorț: „Nu am o perioadă tocmai ușoară”

Alina Sorescu a vorbit despre proiectele sale, având programat în curând un mega-spectacol la Sala Palatului, dar și despre viața ei ca mamă singură și fetițele sale.

După cum toată lumea știe deja, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au decis să se separe, divorțul dintre cei doi împânzind presa mondenă din România.

Alina Sorescu, la 5 luni de la confirmarea divorțului de Alexandru Ciucu

Cântăreața a apărut în emisiunea „Exclusiv VIP” realizată de Cristi Brancu la Prima TV, unde, printre altele, a făcut despre starea ei emoțională după

Artista a afirmat că nu este într-o perioadă ușoară nici acum, dar are noroc cu familia ei, iar fetițele îi dau forța necesară pentru a merge mai departe.

Aceasta a lansat de curând o melodie, intitulată „Tot ce a fost, a fost”, în care a recunoscut că și-a spus povestea de viață. Fără prea multe regrete, dar cu ceva durere în suflet pentru că relația ei s-a încheiat cum nu și-ar fi imaginat, Alina a spus că este puternică și va face tot posibilul pentru ochii ei din cap, micuțele Raisa și Elena Carolina.

„Vreau să fiu tare pentru fetițele mele”

„Da, pot să spun că e un moment în care mă redefinesc. Am simțit că acum e momentul în care trebuie să arăt că pot. Cred că m-am redescoperit. Am redescoperit încrederea în propriile mele forțe. Poate la un moment dat am avut alte priorități. Cele mai importante sunt fetițele și activitatea mea artistică.

Mesajul piesei e că trebuie să îți aduni forțele. Copiii sunt cei pentru care merită să lupți. Vreau să fiu tare pentru fetițele mele. Nu am o perioadă tocmai ușoară.

Nu vreau să schimb ceva la ce a fost. Vreau să trec peste asta cu demnitate, cu eleganță. Am o familie unită. Asta mă ajută foarte mult”, a spus Alina Sorescu

Vedeta a mai mărturisit că fetele încep să îi calce pe urme. Cântăreața a spus că amândouă au ureche muzicală și voce și n-ar fi exclus ca în viitor să ajungă și ele pe scenă.