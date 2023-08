Alina, tânăra ucisă în Mangalia, putea fi salvată: „Am auzit țipetele, dar nu am intrat în camera lor“

Într-o scenă desprinsă parcă din filme polițiste, Alina Elena Ciobanu și-a găsit sfârșitul într-o balta de sânge, în camera 17 a unui hotel din stațiunea Saturn. În timp ce viața ei se stingea lent, doi băieți, aflați în camera de vizavi, au fost niște martori involuntari ai crimei oribile. În jurul orei 3.00 dimineața, strigătele disperate ale tinerei au alertat atenția celor doi, care au venit în grabă la ușa camerei.

Alina putea fi salvată?

Cei doi martori, aflați la fața locului, au dezvăluit că au încercat să intre în cameră, însă li s-a spus că cele două fete dorm. Fără să bănuiască tragedia care se desfășura înăuntru, tinerii au renunțat și au plecat să se culce, lăsându-le în pace. Neștiind că Alina își trăia ultimele secunde în acel moment, regretul îi bântuie acum, conștientizând că intervenția lor ar fi putut fi fatală.

“Am bătut la ușa și ne-au spus că dorm. Adică doar una dintre ele a răspuns, am auzit doar o voce, așa că ne – am dus să ne culcăm, a fost liniște, până dimineața”, au mărturisit băieții, citați de

Dimineața următoare, când prietena lor Alina a fost de negăsit, colegii de muncă au început să bănuiască ceva neobișnuit. Absența Alinei a crescut îngrijorarea, iar șefii hotelului au luat măsuri.

“Eram obișnuiți că dimineața să o găsim în fata hotelului, ori matura, ori o găseam la o pauza de țigară. Loredana însă, a venit la masa, s-a comportat normal. S-a dus la munca, vorbea cu fetele că de obicei”, au remarcat prietenii Alinei.

Loredana a încercat să-și construiască un alibi

Ulterior, o poveste macabră a conflictului dintre cele două fete a ieșit la iveală. După mai multe neînțelegeri, și a omorât-o pe Alina. Ucigașa nu s-a panicat, ea și-a spălat hainele însângerate și le-a pus la uscat pe balconul camerei, fără să lase vreo urmă vizibilă a crimei pe care o comisese.

Investigațiile au scos la iveală și mai multe mesaje ciudate trimise de Loredana iubitului Alinei, în încercarea ei de a-și construi un alibi. “Vreau să ne despărțim. Nu mai suport vina că te-am înșelat… Găsește pe cineva mai bun. (…)Plec acasă, am plecat deja. Mă opresc în parc să fumez o țigară! Și după, iau un taxi până la gară… Ai grijă de tine, Sergiu! (…)”, au fost mesajele trimise de Loredana în numele Alinei.

Crima din camera 17 a hotelului din Saturn rămâne o tragedie inexplicabilă pentru cei care au cunoscut victima și criminala. s-a transformat într-o poveste de groază.

“Am crezut că e un câine, prima dată. Apoi m-am apropiat, am vrut să o trezesc, am zis că poate a băut. Nu mișca. M-am speriat, am intrat în stare de șoc, am strigat la băieții din parcare după ajutor.

Mi s-a făcut rău, am început să plâng. Era chircită și față nu mai avea, era desfigurată”, a povestit pescarul care a descoperit, duminică, trupul neînsuflețit al Alinei. Cadavrul fetei zăcea sub bancă, într-un parc din stațiune.