Alina Vidican a băgat spaima în soțul ei milionar! Copiii lui Cristi Borcea au fost martori

Alina Vidican și Claude Senhoreti se iubesc deja de șapte ani. Iar între ei pare să fi intervenit, deja, o clarificare a situației ”de putere”. Mai exact, Alina a băgat spaima în brazilianul stabilit în SUA și devenit milionar.

Alina Vidican și Claude, relație de șapte ani

Alina Vidican și Claude Senhoreti au deja ”cei șapte ani de acasă”. Cei doi, povestea milionarul de origine braziliană, pentru FANATIK, s-au cunoscut la o cursă de mașini. Acolo0 unde, desigur, Claude a impresionat cu abilitățile sale de pilot.

”Ne-am întâlnit acum mai bine de patru ani în urmă la deschiderea a Porsche Tower din Miami. Am văzut-o pe Alina de departe, nu a fost greu să o văd, ea era cea mai înaltă de acolo și cea mai frumoasă din tot locul (râde, n. red.). M-am apropiat de ea, dar era foarte rezervată. Dar când am început să vorbesc despre mașini, lucrurile s-au îmbunătățit. (…)

Am descoperit că are o pasiune pentru mașini, amândoi conduceam un Porsche 911. În acea noapte, a trebuit să plec devreme pentru a sta cu copiii mei, dar a doua zi, la 6:30 dimineața, i-am trimis un mesaj și am invitat-o la un brunch din ziua aceea.

Atunci ne-am dat seama că ne îndrăgostim unul de celălalt, pentru că avem atât de multe în comun. Am decis să fim discreți până când ne-am hotărât să ce căsătorim”,

În timpul scurs deja, cei doi au ajuns să se cunoască, probabil, perfect. Și, pare-se, relația lor a ajuns într-un stadiu în care cei doi, alături de copiii pe care Alina Vidican îi are cu Cristi Borcea, se amuză copios. Sau, cel puțin, asta se vede pe rețelele lor de socializare.

Claude Senhoreti, speriat de Alina?

Alina Vidican i-a făcut un cadou de zile mari lui Claude, soțul ei. Și, cum el este milionar, și în principiu își poate permite mai orice, Alina a decis să îi facă un dar simbolic. Dar care spune mult despre cum se petrec lucrurile între ei.

Astfel, Alina i-a dăruit un tricou. Nu unul simplu, ci personalizat. Iar pe tricou scrie clar: ”Nothing scares me, my wife is Romanian (Nimic nu mă sperie, soția mea este româncă, n. red.). Iar cadoul, pare-se, i-a plăcut la nebunie soțului milionar al Alinei Vidican.

La petrecere, desigur, au fost și copiii româncei care a băgat spaima-n brazilian. Iar copiii Alinei și ai lui Cristi Borcea par să se fi amuzat copios pe tema tricoului primit de Claude. Mai mult, din imaginile postate de brazilianul stabilit în SUA, milionar din afaceri cu mașini, par să se fi simțit foarte bine.

s-au căsătorit în luna august a anului 2021. Cei doi au pus la cale un eveniment grandios. La acea vreme, Alina a primit cadou de nuntă, de la soțul ei, un Lamborghini Murcielago al cărui preț de pornire este de 250.000 de dolari. Cei doi, dezvăluiau pentru FANATIK, nu exclud ideea de a avea un copil împreună.