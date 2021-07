Alina Vidican și logodnicul milionar, amendați pentru viteză! Unde se grăbeau? Exclusiv

Alina Vidican a intrat în febra pregătirilor pentru nuntă, motiv pentru care, alături de Claude, logodnicul milionar de origine braziliană, este nevoită să alege dintr-o parte într-alta pentru a se ocupa de detalii organizatorice.

Claude, amendat de Poliție! Unde se grăbea alături de Alina Vidican

Ziua de ieri a fost una cât se poate de agitată pentru cuplul , cei doi având de pus la punct ultimele detalii organizatorice ale nunții care va avea loc luna viitoare, la Miami.

Și, cum se grăbeau cam tare, din garajul familiei a fost scos un bolid de câteva sute de mii de euro, un Lamborghini roșu ca focul, iute ca norocul. Doar că, fiind 13, ziua nu a fost prea bună…

Nu de altceva, dar viteza pe care o avea Claude, pe șosea, a depășit ”norocul” și, la un moment dat, poliția din Miami l-a oprit! Era radar! Și, normal, a venit și o amendă, care, însă, nu îi pune mari probleme milionarului de origine braziliană care se iubește cu frumoasa Alina Vidican.

Ce spune logodnicul Alinei Vidican despre amenda primită

Contactat de FANATIK, după ce a fost oprit de poliție și amendat, Claude a fost sincer și, cu umorul care-l caracterizează și care l-a ajutat să o cucerească pe Alina Vidican, a glumit pe seama incidentului.

”Întotdeauna conduc prea repede (râde, n. red.). Dar, cum în școala de conducere la care am antrenat câțiva ofițeri, am ajuns să îi cunosc, abia mai îmi dau câte o amendă”, ne-a dezvăluit, în exclusivitate, Claude, logodnicul Alinei Vidican.

Interesant este însă că, nu cu foarte mult timp în urmă, Alina Vidican, la volanul unui Ferrari, fusese și ea oprită de Poliție și amendată pentru depășirea de viteză, semn că cei doi logodnici au o pasiune comună: șofatul în stil de… ”raliu” pe străzile din Miami.

Și, chiar dacă au fost opriți și amendați de Poliția din Miami, Alina Vidican și logodnicul ei au ajuns la timp la restaurantul la care vor face nunta.

Ce meniu pregătesc pentru nuntă Alina Vidican și logodnicul ei?

Ajunși la restaurantul la care vor face petrecerea de nuntă, Alina Vidican și Claude au fost așezați la o masă la care trona un meniu care le purtat numele. ”Nunta familiei Senhoreti”, scria în dreptul unui meniu cu totul și cu totul deosebit, dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK.

Nu de altceva, dar la petrecerea de nuntă, Alina Vidican și Claude pregătesc surprize invitaților atunci când vine vorba de mâncare. Astfel, cei doi vor avea un meniu din care nu lipsesc tradiționalele sarmale cu smântână, dar nici coastele de miel, făcute în sos barbecue, alături de alte delicatese culinare.

Când se căsătorește Alina Vidican

Alina Vidican și Claude au stabilit data nunții, lucru pe care, în exclusivitate pentru FANATIK, l-a dezvăluit chiar Claude, milionarul cu care se iubește fosta soție a lui Cristi Borcea.

”26 august, anul acesta! Alina se ocupă cu o companie de organizare de nunți de tot ce este nevoie și sunt sigur că va fi minunat. Luna de miere va fi hotărâtă în curând, nunta este la mijlocul sezonului de curse, așa că poate fi chiar pe pistă (râde, n. red.) Glumesc cu asta, că dacă cer așa ceva că mă va ucide”, spunea, pentru FANATIK, Claude, iubitul milionar al Alinei Vidican.

Iar căsătoria lor va avea loc la unul dintre cele mai exclusiviste restaurante din Miami, loc în care un meniu depășește lejer câteva sute de dolari, semn că Alina Vidican și Claude își doresc să transforme nunta într-un eveniment de neuitat și pentru ei, dar și pentru invitați.

Pasiunea pentru viteză i-a transformat în cuplu

Claude, logodnicul milionar de origine braziliană al Alinei Vidican ne-a dezvăluit, în exclusivitate, cum s-au cunoscut și cum au decis să formeze un cuplu, acum patru ani.

”Am descoperit că are o pasiune pentru mașini, amândoi conduceam un Porsche 911. În acea noapte, a trebuit să plec devreme pentru a sta cu copiii mei, dar a doua zi, la 6:30 dimineața, i-am trimis un mesaj și am invitat-o la un brunch din ziua aceea. Atunci ne-am dat seama că ne îndrăgostim unul de celălalt, pentru că avem atât de multe în comun. Am decis să fim discreți până când ne-am hotărât să ce căsătorim”, a explicat Claude, logodnicul în exclusivitate pentru FANATIK.