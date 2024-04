„Aloooo?” Reacție genială a lui Gigi Becali în direct la TV la câteva minute după CFR Cluj – FCSB 0-1. Exclusiv

Gigi Becali a jubilat la finalul meciului , decis de super execuția lui Florinel Coman din lovitură liberă. Patronul liderului din SuperLiga a avut o reacție genială, care a stârnit hohote de râs la FANATIK SUPERLIGA pe Prima Sport 1.

„Aloooo?” Reacție genială a lui Gigi Becali în direct la TV imediat e după CFR Cluj – FCSB 0-1

Gigi Becali a intervenit în forță după fluierul de final al lui Sebastian Colțescu. „Alooo? Aloooo? Aloooo? Ați văzut calul maro? Era 1-0 și trebuia să ținem de rezultat, dar ocaziile le-am avut tot noi. Ei n-au avut nicio ocazie, noi am avut bare, a ratat Olaru. Să ai 16 puncte față de Rapid… Îți dai seama?

Panduru i-a zis lui MM (n.r. – Mihai Stoica) înainte să înceapă play-off-ul că dacă se mai înjumătățesc o dată punctele, tot noi o să luăm campionatul”, a fost prima reacție a lui Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA pe Prima Sport 1.

FCSB e aproape de primul titlu de campioană după o secetă de nouă ani de zile. Cu șase etape până la finalul play-off-ului, echipa lui Elias Charalambous are un avans de 13 puncte față de CFR Cluj și Universitatea Craiova, 15 față de Farul și 16 față de Rapid.

Cum vrea să sărbătorească Gigi Becali titlul. Show inedit la derby-ul cu Rapid

Următorul meci al FCSB-ului este cu Rapid, o echipă pe care n-a învins-o încă în acest sezon. Derby-ul de pe Arena Națională e programat sâmbătă, 20 aprilie, de la ora 20:30.

„Cred că vom lua titlul cu Rapid. Trebuie să batem și să avem 15 puncte peste Craiova și CFR Cluj. Ei trebuie să facă egal, să avem 15 puncte cu 5 etape rămase.

Eu nu am ambiție cu Rapid, am ambiție să luăm cât mai repede. Am pregătit o surpriză frumoasă, creștinească, dacă luăm titlul.

Vreau să fac la Arena Națională, din drone, cât este de mare terenul, o cruce cu lumini, care să se vadă pe cer. Cât timp se joacă meciul să fie crucea pe cer. Crucea cu care a biruit Împăratul Constantin.

Cred că mă duc pe stadion cu Rapid. Dacă reușim să facem asta, să avem crucea pe cer din drone, merg la meci. Că acum nu mai am teamă”, a dezvăluit Becali.