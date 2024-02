CFR Cluj și-a asigurat serviciile lui Aly Abeid de la UTA Arad, după ce fundașul intrase în ultimele luni de contract cu trupa lui Mircea Rednic. Cristi Balaj a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că internaționalul din Mauritania va ajunge sub comanda lui Adrian Mutu de la vară.

Aly Abeid a fost transferat de CFR Cluj: “A semnat! Lucrurile sunt simple” Când ajunge sub comanda lui Mutu

, iar FANATIK a anunțat toate detaliile transferului de la UTA Arad. Cristi Balaj a vorbit despre fundașul stânga din Mauritania și a dezvăluit care sunt planurile conducerii din Gruia cu elevul lui Mircea Rednic.

Fundașul stânga nu va ajunge din această iarnă sub comanda lui Adi Mutu, având deja două soluții pengtru postul de fundaș stânga. Cristi Balaj a dezvăluit că acesta va deveni jucătorul celor de la CFR Cluj când va deveni liber contract.

„A fost în ultimele 6 luni, am anunțat clubul intenția noastră de a negocia cu jucătorul. Contractul a fost semnat, au fost anunțați ieri cei de la UTA legat de acest subiect. Ne-am propus ca din vară să îl aducem la clubul nostru, atunci când va deveni liber de contract.

În momentul acesta avem poziția ocupată cu Camora și Mamic. Numărul jucătorilor străini de 13 a fost atins, nu putem să mai legitimăm un alt jucător și atunci sunt lucrurile sunt foarte simple. Dacă ar pleca de exemplu Otele am încerca să aducem un jucător pe poziția pe care joacă Otele.

Mai avem în vedere și jucători care sunt în ultimele 6 luni și pe care îi vom aduce din vară. Greu găsim români și prețul este foarte ridicat”, spune Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct de la ora 10:30, pe site-ul , în fiecare luni, marți și vineri.

CFR Cluj se înscrie în lupta la titlu: „Avem șanse matematice”

la titlu după victoria categorică cu FC Voluntari. Ardelenii sunt la 11 puncte distanță de FCSB, liderul din SuperLiga care pare de neoprit în acest sezon.

„Mă bucură reacția pe care au avut-o, la asta mă așteptam. În ultimele minute din prima repriză am trecut prin clipe mai grele, am fost egalați. Au jucat cu încăpățânare în repriza a doua, știam că Voluntari pleacă pe contraatac. Trebuia să avem răbdare, să pasăm, să mutăm mingea dintr-o parte în alta. Trebuia să atacăm spațiile, am făcut un meci bun.

Știm ce fel de jucător este Deac, cel mai emblematic de la CFR, avem nevoie de unul care ține steagul în teren. Pentru mine, nu doar că am fost colegi la națională, dar și când am jucat contra lui știam ce jucător este. Mă bucur pentru Cipri, a dat 3 assist-uri, e o reconfirmare a valorii pe care o are. Un plus pentru noi.

Ne gândim la titlu, mai sunt șanse matematice, chiar dacă FCSB are 11 puncte. Nu mi s-a impus ca obiectiv, dar la CFR Cluj e presiune, se dorește mereu performanță. Nu e ușor, FCSB are multe puncte în față, dar să ne gândim la noi, nu la ei”, spune Mutu.

