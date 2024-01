. Ciprian Deac a oferit trei pase decisive care i-au ajutat pe ardeleni să ia cele trei puncte. În urma victoriei de la debut, Adrian Mutu s-a arătat optimist în lupta la titlu.

Adi Mutu, optimist în lupta la titlu. “Avem șanse matematic, ne gândim la asta”

Adrian Mutu s-a arătat optimist în lupta la titlu după victoria la debut cu FC Voluntari, scor 4-1. .

“Mă bucură reacția pe care au avut-o, la asta mă așteptam. În ultimele minute din prima repriză am trecut prin clipe mai grele, am fost egalați. Au jucat cu încăpățânare în repriza a doua, știam că Voluntari pleacă pe contraatac. Trebuia să avem răbdare, să pasăm, să mutăm mingea dintr-o parte în alta. Trebuia să atacăm spațiile, am făcut un meci bun.

Știm ce fel de jucător este Deac, cel mai emblematic de la CFR, avem nevoie de unul care ține steagul în teren. Pentru mine, nu doar că am fost colegi la națională, dar și când am jucat contra lui știam ce jucător este. Mă bucur pentru Cipri, a dat 3 assist-uri, e o reconfirmare a valorii pe care o are. Un plus pentru noi.

Cu Tachtsidis mă știu din Italia, încerc să fiu alături de jucători, să îi conving că deciziile sunt cele mai bune și să le aplice. Am schimbat sistemul poate fundașii centrali aveau tendința să iasă în lateral. Mai avem de lucrat, dar după victorie se lucrează cu alt moral.

Ne gândim la titlu, mai sunt șanse matematice, chiar dacă FCSB are 11 puncte. Nu mi s-a impus ca obiectiv, dar la CFR Cluj e presiune, se dorește mereu performanță. Nu e ușor, FCSB are multe puncte în față, dar să ne gândim la noi, nu la ei”, a declarat Adrian Mutu, la .

Ciprian Deac: “Nicio secundă nu mă gândesc la locul doi“

“Mă bucur că am reușit să câștigăm primul meci din 2024. Era foarte important pentru noi, pentru antrenor și pentru publicul din Cluj. Mă bucur că am câștigat, că a fost un meci frumos și că am început cu dreptul.

Mai avem mult de muncit pentru că e o diferență destul de mare între noi și primul loc, dar mai sunt multe etape, apoi urmează și play-off-ul, vom vedea.

S-a schimbat sistemul, s-au schimbat și câțiva jucători. E clar că mai avem nevoie de timp, dar cred că echipa a arătat bine pe un teren care nu ne-a avantajat.

Nicio secundă nu mă gândesc la locul doi, sper că aceasta este și mentalitatea colegilor mei și asta e mentalitatea clubului. După jocul din această seară avem speranțe că putem reveni. E o diferență mare, dar să nu uităm că se vor înjumătăți punctele în play-off și campionatul e lung”, a declarat Ciprian Deac, pentru .