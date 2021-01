„Am intrat beat pe teren într-un meci cu Arsenal”. Dezvăluiri uluitoare făcute de Rio Ferdinand

Fostul căpitan al lui Manchester United, Rio Ferdinand, a dezvăluit că a intrat beat pe teren, la un meci de Premier League. Juca pe atunci la West Ham, iar adversar direct i-a fost Ian Wright, de la Arsenal.

În vârstă de 42 de ani, Rio Ferdinand a fost unul dintre cei mai de succes fundași centrali din istoria Premier League, însă cariera sa a fost deseori încercată de probleme disciplinare.

Ferdinand a fost suspendat la începutul anilor 2000, fiind suspecte de doping, și a dezvăluit că s-a confruntat și cu alcoolismul, în tinerețe. El a mărturisit că nu își amintește unele perioade din anii petrecuți la West Ham.

Dezvăluiri uluitoare făcute de Rio Ferdinand: „Am intrat beat pe teren”

Deși a făcut istorie în tricoul lui Manchester United, englezul Rio Ferdinand este un produs al clubului londonez West Ham. El și-a făcut junioratul pe Upton Park între 1992 și 1995. În 1995 a debutat la seniori, pe când avea doar 17 ani. Ferdinand a dezvăluit că perioada tinereții a fost una extrem de agitată pentru el, fiind marcată de pasiunea pentru alcool.

Un episod cu totul ieșit din comun a avut loc în august 1996, când West Ham juca pe Highbury împotriva lui Arsenal. Paul Furtre, unul dintre jucătorii de top ai „The Hammers” a refuzat atunci să joace, pentru că nu i s-a oferit numărul 10 pe tricou. Spre surprinderea sa, tânărul Rio Ferdinand a fost cooptat de urgență în lotul lui Harry Redknapp.

„Aveam în mână un brandy cu Cola, iar responsabilul cu echipamentele mi-a zis să las jos băutura. Iar eu mă gândeam atunci „Doamne, am băut trei brandy cu cola și sunt pe cale să joc pe Highbury”. Stăteam pe banca de rezerve și mă rugam „Te rog, nu mă băga! Trei brandy cu cola, nu am cum să intru așa pe teren”, iar apoi am intrat”, a mărturisit Rio Ferdinand la The Mo Gilligan Podcast.

Fostul fundaș central a mers mai departe cu dezvăluirile și a povestit că, în cele trei minute cât s-a aflat pe teren, a trebuit să îl marcheze pe marele Ian Wright. Ferdinand a fost introdus pe teren în locul lui Slaven Bilic pe final de joc, când mai erau doar trei minute de disputat. West Ham a pierdut cu 2-0 partida de pe Highbury.

„Îmi amintesc că echipa mea beneficia de un corner, iar eu eram la jumătatea terenului cu Wright în marcaj. Toată lumea se pregătea pentru corner, în vreme ce Wright încerca să îmi distragă atenția. Eu mă uitam pe deasupra lui și încercam să îl evit, dar el striga „Știu că mă poți vedea, uită-te la mine, uită-te la mine!”. Apoi și-a proptit degetele mari în fruntea mea, eu l-am împins, iar el mi-a zis „Te-am prins!””, a mai povestit Ferdinand.

Problemele cu alcoolul i-au marcat startul carierei: „Sunt perioade încețoșate”

Problemele lui Rio Ferdinand cu alcoolul au fost unele mari de-a lungul vieții și i-au afectat profund atât cariera, cât și existența în plan personal. El a fost prins băut la volan în 1997 și a avut carnetul de conducere suspendat. Fostul fundaș central a vorbit în 2019 despre problemele cu alcoolul.

„Când eram tânăr, beam mult. Eram un aiurit. Când jucam pentru West Ham United… am părți din carieră care sunt în ceață, nu mi le amintesc clar. Oamenii vorbesc despre performanțe și rezultate din jocuri la care am luat parte, iar eu pot doar să stau și să dau din cap aprobator. N-am nici cea mai mică idee despre ce vorbesc, nu îmi amintesc”, spunea Ferdinand pentru The Guardian.

Rio Ferdinand a câștigat de șase ori trofeul Premier League cu Manchester United, are în palmares și un trofeu UEFA Champions League tot cu „diavolii roșii” și a fost desemnat jucătorul anului la West Ham United în sezonul 1997-1998. S-a retras din fotbal la finalul sezonului 2014-2015, de la formația Queens Park Rangers.