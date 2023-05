„Am plâns când am plecat de la Dinamo!”. Bogdan Bălănescu, despre temerea care l-a făcut să „rupă” contractul din Ștefan cel Mare: „Mi-e greu să vorbesc”. Video exclusiv

Bogdan Bălănescu a fost invitat de marcă . Fostul conducător al lui Dinamo, în prezent la FC Voluntari, a lucrat 22 de ani în Ștefan cel Mare și a povestit cât de grea a fost despărțirea de „câinii roșii”.

Bogdan Bălănescu, despre plecarea de la Dinamo: „N-am vrut să moară în brațele mele”

Bogdan Bălănescu, invitatul special al lui Horia Ivanovici, a făcut declarații emoționante în cea mai recentă ediție de FANATIK SUPERLIGA. a povestit cât de greu i-a fost să despartă de Dinamo. Rana nu este nici acum închisă.

„(n.r. – Ți-a rămas Dinamo în suflet) Îmi va rămâne în suflet toată viața. (n.r. – Visezi ca într-o zi să te întorci?) Nu, nu visez. (n.r. – Ai plâns când ai plecat de la Dinamo?) Da, am plâns. (n.r. – Așa de mare a fost șocul?) Nu șocul, pentru că de la Dinamo eu am vrut să plec. Nu mai puteam. Mi-a fost teamă să nu moară la mine în brațe, să fie vorba despre o retrogradare sau Doamne ferește altceva.

Am plecat când am simțit că nu mai pot să lucrez. După ce s-a rezolvat problema fair-play-ului financiar în noiembrie 2020, când echipa era pe cale să fie depunctată din acest motiv, am rezolvat problema și a doua zi am plecat.

(n.r. – De ce ai plâns?) Au fost 22 de ani în care am lucrat zi de zi la Dinamo, încă 18 ani ca suporter, când ai Dinamo în suflet nu ai cum să nu ai emoții și când treci prin fața stadionului.

(n.r. – Te-ai simțit trădat când suporterii au venit peste tine acasă?) Am fost supărat, dar nu a contat foarte mult. (n.r. – văd din mimica ta că rana nu s-a vindecat)Mi-e foarte greu să vorbesc despre Dinamo”, s-a confesat Bogdan Bălănescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Îndepărtarea lui Nicolae Badea de la Dinamo, o mare greșeală

Mâhnit de situația în care a ajuns Dinamo, echipă care acum se zbate cu șanse mici să promoveze în Liga 1, Bogdan Bălănescu a încercat să caute explicații. Un lucru e cert, Nicolae Badea ar fi trebuit să rămână în continuare în Ștefan cel Mare.

„(n.r. – Cine a fost vinovat că Dinamo a ajuns unde e acum?) Nu vreau să caut vinovați. Asta a fost situația. Și economică și diferite războiae între suporteri și acționari. (n.r. – greșeală capitală îndepărtarea lui Nicolae Badea?) Domnul președinte Nicolae Badea nu știu dacă a fost îndepărtat.

100% a fost o greșeală că n-a fost ținut aproape pentru că domnul Badea întotdeauna de când am lucrat la Dinamo și am cunoscut toți acționarii a fost poate cel mai echilibrat din toate punctele de vedere, dar, la fotbal se poate întâmpla orice.

Bani sunt convins că au dat toți acționarii lui Dinamo, dar dânsul a fost cel mai echilibrat. Domnul Borcea cel mai sufletist și nu cred că va fi un dinamovist mai mare ca dânsul”, adăugat Bogdan Bălănescu.

