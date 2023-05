„Am văzut atâta bucurie la ăia 43.000 de oameni! Simt că milioane de fani așteaptă titlul la FCSB!”. Promisiunea lui Gigi Becali înainte de meciul cu Farul. Video

Gigi Becali a fost euforic după victoria cu CFR Cluj și a dezvăluit , care a adus victoria împotriva echipei lui Dan Petrescu.

Gigi Becali, entuziast după ce peste 42.000 de fani au fost prezenți la derby-ul FCSB – CFR Cluj: „

Gigi Becali s-a bucurat enorm pentru victoria cu CFR Cluj, însă a fost impresionat și : „Când au început oamenii cu luminițele, am făcut cruce și am zis: Doamne, să se termine așa! Nu pentru mine, pentru ei. Adică să plece oamenii bucuroși. Vin noaptea, stau acolo, am văzut copii. Lasă, să rămână așa să plece și ei bucuroși.

FCSB nu a mai câștigat SuperLiga de opt ani, iar Gigi Becali vrea să le dedice titlul suporterilor: „E adevărat, vreau campionatul și pentru mine. Dar atât de mâhnit aș fi față de zecile, sute de milioane de oameni care așteaptă campionatul ăsta de atâta timp. Parcă mi-ar fi milă de ei.

Eu vreau să-l iau, normal, dar parcă mai disperați sunt ei. Nea Gigi, când luăm campionatul?! Sunt disperați cu FCSB-ul”, a explicat Becali cum este întâmpinat de suporteri.

Gigi Becali a avut un mesaj și pentru CSA și MApN: „Mai trebuie să comentăm care e Steaua? S-a demonstrat. Ce am luat eu, mă?! L-am luat pe Vasile de la Ghimpați?! Păi am dat 40 de milioane de euro nebunilor! Au semnat generali, miniștri.

Asta e nebunia lumii. Nu contează, o sucim noi. Aveți ceva la cap? Unde suntem, mă? Duceți-vă pe câmp, Petrom înapoi, industria României înapoi, că nu ne convine! Îi dăm lui Ceaușescu. S-a făcut așa, e gata!”.

Gigi Becali a încasat o sumă uriașă după FCSB – CFR Cluj. Derby sold-out cu Rapid cu titlul pe masă?

Rețeta financiară a meciului cu CFR Cluj a fost una excelentă pentru patronul FCSB. Dacă închirierează și celelalte costuri privind utilitățile au urcat undeva la aproximativ 50.000 de euro, .

Este cea mai mare sumă din acest sezon și depășește încasările și de meciul din play-off-ul Conference League, cu Dunajska Streda, când pe Arena Națională au fost în jur de 40.000 de spectatori.

Veniturile ar putea fi rotunjite și după derby-ul din ultima etapă cu Rapid de pe Arena Națională. Dacă FCSB va disputa meciul cu titlul pe masă, este foarte probabil ca stadionul să fie arhiplin, iar Gigi Becali să mai încaseze peste 350.000 de euro. Omul de afaceri s-ar putea alege astfel cu un profit de aproximativ 700.000 de euro în doar două meciuri.

