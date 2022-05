Amalia Bellantoni o desființează pe Mirela Vaida, după scandalul de la Acces Direct: ”E convinsă că vreau să îi iau locul”. Reacția vedetei

Emisiunea Acces Direct a fost luni, 2 mai, scena unor dispute cât se poate de încinse între prezentatoarea show-ului de la Antena Stars, Mirela Vaida, și una dintre invitatele cvasipermanente din studio, Amalia Bellantoni. Scandalul s-a finalizat cu plecarea intempestivă a invitatei din studio, Amalia Bellantoni dezvăluind, în exclusivitate pentru FANATIK, motivele pentru care, atunci când ajunge la Acces Direct, Mirela Vaida s-ar comporta urât cu ea.

Amalia Bellantoni, atac dur la Mirela Vaida după scandalul de la Acces Direct

Amalia Bellantoni, vedeta reality-show-ului La Famiglia de la Antena Stars, este adeseori văzută în studioul Acces Direct în postura de comentator al cazurilor prezentate de emisiunea găzduită de Mirela Vaida. Doar că, în ediția de luni, în fața camerelor de luat vederi, .

”Eu nu m-am certat cu nimeni. Ea este cea care, de fiecare dată când mă duc în emisiune, mă împunge. Eu sunt oaspete, comentator, deci mă duc ca să comentez cazurile prezentate de emisiune. Ea nu este comentator, ea este moderator, deci trebuie să modereze, nu să își spună părerile.

Doar că orice aș comenta, ea îmi taie vorba, nu am voie să spun nimic. Cu siguranță are o problemă personală cu mine, nu e prima dată când face asta”, a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Amalia Bellantoni.

Ba chiar mai mult, a mai precizat Amalia Bellantoni, relația lor este atât de rece încât, atunci când se văd în afara emisiunii, nici măcar nu se salută. ”Când mă duc acolo nici măcar nu salută, este foarte prost educată…”, a spus vedeta reality-show-ului de la Antena Stars.

Amalia Bellantoni susține că știe motivele pentru care Mirela Vaida nu o suportă

Relația dificilă dintre cele două vedete ale Antenei Stars vine, susține Amalia Bellantoni, după ce au apărut discuții în spațiul public cu privire la plecarea Mirelei Vaida din echipa Acces Direct, actuala prezentatoare având-o drept rivală chiar pe blondina din show-ul La Famiglia.

”Ea are o problemă personală cu mine pentru că insist mereu pe viața de familie, pe respectul pe care trebuie să îl aibă, reciproc, soții între ei. Ea întotdeauna dă în mine, spune că am disperat-o cu ”amore”, chestiuni din astea.

O deranjează prezența mea pentru că, din câte am înțeles, din ceea ce mi s-a spus, lumea crede că locul ei va fi luat de mine. Eu nu am nicio informație în acest sens, mie nu mi-au zis așa ceva cei de acolo. Pe mine mă cheamă în emisiune producătorii, insistă să vin, și consider că ea se manifestă așa pentru că îi este frică de mine”, a mai explicat Amalia Bellantoni, pentru FANATIK.

E adevărat, chiar dacă nu a avut discuții despre preluarea emisiunii, Amalia Bellantoni recunoaște că ar fi tentată să accepte să ajungă prezentatoarea Acces Direct. ”Eu nu am avut însă nicio discuție pe această temă. Dacă mi s-ar propune, nu pot să spun acum dacă aș accepta, aș evalua atunci, pe moment”, ne-a mai spus vedeta.

Ce reproșuri îi face Amalia Bellantoni prezentatoarei Acces Direct

Amalia Bellantoni a dezvăluit, pentru FANATIK, că, deși este invitată deseori la Acces Direct, Mirela Vaida are grijă să nu o lase să vorbească. ”E o chestiune personală cu mine. Problema este că eu, ca și invitat, nu am niciodată un cuvânt de spus. Nu mă lasă să vorbesc.

Eu nu mi-am dat seama, dar sunt persoane care îmi scriu că ea se teme că îi iau locul, că ar fi o discuție undeva, nu știu unde. Eu mă duc ca și invitată, mă invită redacția, nu ea, și mă duc fără niciun fel de probleme. Dacă mă vor chema cei din redacție, evident, voi mai merge”, a mai precizat Amalia Bellantoni, supărată nevoie mare pe Mirela Vaida.

Amalia Bellantoni spune că problemele pe care le are Mirela Vaida cu ea vin din discursul pe care fosta concurentă de la Chefi la Cuțite îl are cu privire la cazurile prezentate la Acces Direct. Și cum Amalia Bellantoni insistă pe felul în care se manifestă relația dintre soți, iar prezentatoarea Acces Direct îi reproșează asta, vedeta din La Famiglia sugerează că .

”Poate e și un pic de gelozie feminină. Cred că viața ei de familie, cea de acasă, că de aici pleacă toate chestiunile astea, nu este la nivelul dorit. Iar eu când spun că femeia este responsabilă, dar și bărbatul, atunci când unul dintre parteneri fuge, apare problema.

Ea spune că atunci când ai trei copii și au febră nu o mai interesează de bărbat. Dar este greșit, trebuie să ai grijă și de el. Că dacă nu îi dai de mâncare va mânca în altă parte. Oricât ar fi de înțelegător, dacă nu ai grijă de el, îl dai deoparte, știi cum e, caută o ciorbă caldă”, a mai spus pentru FANATIK, ușor malițioasă, Amalia Bellantoni.

Mirela Vaida, despre Amalia Bellantoni: ”Astăzi o să ne și revedem, în emisiune”

Contactată de FANATIK, Mirela Vaida a vorbit și ea despre scandalul din emisiunea din 2 mai și despre relația pe care o are cu Amalia Bellantoni. Doar că versiunea prezentatoarei Acces Direct este cu totul și cu totul alta, Mirela Vaida explicând că ea nu are absolut nicio problemă cu invitata care i-a părăsit, nervoasă, emisiunea.

”Ea oricum trebui să plece la 6 (18.00, n.red.) și era 6 fără 2 minute. Deci nu a fost nicio chestie. Se face mai mult caz decât este, pentru mine nu e nicio problemă. Astăzi o să ne și revedem, în emisiune.

Dacă ea se plânge (de faptul că nu poate vorbi în emisiune, n. red.), înseamnă că așa percepe ea. Nu am ce să discut, chiar nu am nicio problemă. Am atâtea alte probleme cu adevărat importante încât asta chiar nu e… Nu am absolut nicio problemă că ea, nu avem chiar nimic de împărțit”, a spus, pentru FANATIK, Mirela Vaida despre scandalul cu Amalia Bellantoni.