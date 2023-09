Amendă colosală pentru Spitalul Județean Botoșani. Moartea Alexandrei, taxată dur de CJAS

În timp ce medicii responsabili de dramă au fost suspendați până va fi finalizată ancheta, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Botoșani a decis să amendeze Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” cu 42.272 de lei. Directorul executiv al CJAS, Alina Mustiață, a transmis că amenda reprezintă 0.5% din suma contractată de SJU pentru serviciile medicale.

Amendă Colosală pentru Spitalul Județean Botoșani

Amenda a fost aplicată pentru “pentru nerespectarea obligaţiei contractuale prevăzute la art.7, lit.d din Contractul de furnizare servicii medicale spitaliceşti”, conform . Anchetatorii au stabilit că Alexandra Ivanov a fost ignorată de medici timp de 7 ore, astfel că a murit cu zile pe un pat de spital.

“Conform Foii de observaţie, în intervalul de timp 00,45 – 07,35 nu au fost acordate pacientei Alexandra Ivanov serviciile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază, fiind încălcate de către furnizorul de servicii medicale obligaţiile contractuale prevăzute în Contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu CJAS”, este specificat în raportul oficial.

medicul Monica Adăscăliței, consideră nedreaptă această sancțiune și o va contesta. “Această sancţiune nu ştiu dacă este chiar justificată, dar e dreptul celor de la Casa de Asigurări să ne sancţioneze, iar noi să contestăm.

Dacă vom avea dreptate, vom câştiga. Dacă nu, vom pierde şi vom plăti această amendă, de 0,5% din contract. În urma discuţiilor cu juriştii spitalului, considerăm că această decizie poate fi contestată. Instanţa ne va spune dacă avem dreptate sau nu”, a declarat Monica Adăscăliţei.

Cazul Alexandrei Ivanov a scandalizat opinia publică din România și a scos în stradă sute de locuitori din Botoșani, care au protestat mai multe seri la rând în fața spitalului, nemulțumiți de modul în care femeia a fost lăsată să moară. Alexandra Ivanov a muri la 25 de ani pe 18 august, după 9 ore de la internare.

Femeia era însărcinată în luna a 3-a și a ajuns la spital la ora 23:30, acuzând dureri puternice și hemoragie. A fost supusă unui set sumar de analize, după care cadrele medicale au ignorat-o toată noaptea. Femeia a murit în cursul dimineții după ce a ajuns în secția de terapie intensivă.

Un raport preliminar arată că timp de 7 ore. Conform DSP pacienta a fost internată la ora 23:30 cu diagnosticul stabilit “sarcină oprită în evoluţie, metroragie minoră, observaţie anemie secundară”. Inspectorii au stabilit că “de la ora 00,45, când i s-a administrat ser fiziologic şi un medicament, până la 07,35, nu a mai fost efectuată nicio manevră de îngrijire”.

Disperată, femeia a trimis mai multe mesaje rudelor și prietenilor cu multe ore înainte să moară, în speranța că va fi ajutată. ”Ne-a scris în seara în care s-a dus la maternitate și a zis mă simt rău, sângerez și am dureri de burtă. Am chemat salvarea, a fost întrebată dacă are nevoie să o ajutăm cu ceva, a zis că nu. Și apoi nu am mai dat niciun semn. Ultimul mesaj a fost la 6:20. Aștepta. Era în dureri mari și își aștepta medicul pentru că ceilalți au spus că nu pot să-i facă nimic”, a rememorat acele momente Oana, o prietenă bună a Alexandrei.