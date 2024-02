Amendă uriașă pentru un tânăr din Arad. Ce a făcut după ce a cumpărat un pistol de jucărie

Speriați, oamenii au sunat la 112, astfel că bărbatul a fost rapid identificat de polițiști. Mai mult, acesta a fost amendat cu 1.000 de lei pentru că s-a afișat cu un pistol pe stradă, cu toate că era de jucărie. Polițiștii l-au amendat cu 1.000 de lei pentru ”tulburarea liniștii și ordinii publice”.

Un tânăr din Arad a fost amendat cu 1.000 de lei pentru un gest teribilist

Conform Ziua de Vest, mai multe apeluri la 112 anunțau că, în cursul dimineții, un bărbat se plimbă prin centrul Aradului cu un pistol în mână. ”Având în vedere imaginile apărute în spaţiul public, Compartimentul Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad este abilitat să comunice următoarele:

La data de 9 februarie 2024, în jurul orei 11:30, poliţiştii Biroului Rutier au fost sesizaţi despre faptul că, în zona centrală a municipiului, o persoană de sex masculin ar avea asupra sa un obiect ce pare a fi un pistol”, au transmis reprezentanții IPJ Arad. Polițiștii au constatat că pistolul, deși era de jucărie, părea să fie unul real, astfel că motivul pentru care oamenii s-au îngrijorat pare unul întemeiat. Tânărul de 21 de ani va trebui acum

În urmă cu un an, un tânăr reușea să jefuiască un cazino din Timișoara folosindu-se tot de un pistol de jucărie. Ulterior, bărbatul a fost prins și arestat pentru 3 de zile, pentru infracțiunea de tâlhărie calificată. Cazul este similar pentru că și aici nimeni nu și-a dat seama că pistolul era de jucărie.

”În data de 2 iulie, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de un inculpat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie calificată, reţinându-se că acesta în data de 1 iulie, în jurul orei 06:32 a comis un jaf.

în incinta unui casino cu punct de lucru în municipiul Timişoara, judeţul Timiş, având faţa acoperită cu o cagulă şi a ameninţat-o pe o angajată a casinoului cu un pistol, sustrăgând astfel încasările zilei precedente, în cuantum de aproximativ 17.741 lei”, arată anchetatorii.

O femeie din Beirut a jefuit o bancă cu un pistol de jucărie

Dacă la noi se jefuiesc săli de păcănele cu pistoale de jucărie, iată că în Beirut o femeie a jefuit o bancă. Paradoxal, Sali Hafiz a sustras doar banii pe care-i avea în propriul cont, aproximativ 13.000 de euro, pentru a-i plăti surorii ei un tratament. Activista de 28 de ani din Liban a reușit să plece cu acei 13.000 de euro, în condițiile în care tratamentul ar costa 50.000 de dolari.

S-a filmat și a transmis în direct jaful, pe Facebook, în semn de protest. ”Nu am venit să ucid pe nimeni, doar să-mi revendic drepturile”, a declarat femeia, în timp ce comitea jaful. Trebuie menționat că în Liban depozitele bancare erau înghețate din 2019 de către Guvern, după ce țara s-a prăbușit economic. Așadar, femeia a vrut de fapt să protesteze față de dreptul său încălcat de a-și lichida depozitul și de a se folosi de banii de acolo.

”Sunt Sali Hafiz, am venit azi… să iau depozitele surorii mele care moare în spital. Nu am venit să ucid pe nimeni. Sunt aici doar să-mi revendic drepturile. L-am implorat înainte pe directorul sucursalei pentru banii mei și i-am spus că sora mea este pe moarte, că nu mai avea mult timp. Am ajuns într-un punct în care nu aveam nimic altceva de pierdut”, a transmis femeia. Sali Hafiz ar fi reușit să fugă în Turcia.