Ameri Nasrin a născut. Primele imagini cu fiul vedetei TV: ”Sunt foarte bine”

Ameri Nasrin și soțul ei, Florin, sunt în culmea fericirii! Cei doi au devenit părinții unui băiețel în urmă cu puțin timp. Frumoasa prezentatoare tv a făcut publice fotografii de pe patul de spital. Nasrin a devenit mămica unui băiețel perfect sănătos. Iată primele imagini.

Ameri Nasrin a născut! Fina lui Cristi Borcea și a Valentinei Pelinel, imagine emoționantă cu micuțul

În ură cu puțin timp, Ameri Nasrin a făcut publică prima imagine cu bebelușul ei. În dreptul fotografiei emoționante în care micuțul o strânge de deget pe prezentatoare, Nasrin a ales și o melodie specială.

Piesa din dreptul imaginii este All of me (n.r. Totul din mine) de la John Legend. Prietenii și apropiații le-au transmis sute de felicitări, iar fotografia a strâns într-un timp record mii de aprecieri.

Nicole Cherry, Doinița Oancea, Mihaela Buzărnescu, dar și mulți alții i-au transmis proaspetei mămici gânduri bune. „Felicitări!!! Să fiți sănătoși și fericiți!!! Felicitări, dragilor!!! Să vă trăiască și să fie sănătos alături de voi! Recuperare ușoară!”, au fost câteva dintre comentarii.

”Sunt foarte bine”, a explicat Ameri Nasrin. ”Parcă trăiesc un vis, totul e foarte frumos”, a mai precizat vedeta TV pe conturile sale de socializare.

Ameri Nasrin a fost la fel de activă și pe parcursul sarcinii

nu s-a dat în lături de la nimic pe perioada sarcinii. , a făcut sport și a fost o norocoasă. Spunem asta pentru că prezentatoarea tv nu a avut parte de grețurile specifice femeilor însărcinate.

„Nu am avut absolut deloc grețuri și nici alte simptome specifice unei sarcini. Din contră, sarcina mi-a permis să fiu foarte activă. Fac sport, filmez la podcast, ies în oraș, fac plimbări. Ador perioada asta.”, dezvăluia Nasrin în urmă cu ceva timp pentru FANATIK.

Vedeta și soțul ei, Florin, au anunțat că vor deveni părinți într-un mod inedit

Finii lui Cristi Borcea și ai Valentinei Pelinel au ales să dea vestea că vor deveni părinți într-un mod special. Nasrin și Florin au refăcut dansul mirilor, doar că de data aceasta în trei. ”Primul nostru DANS ÎN TREI! La multi ani, nouă! Te iubesc mai mult ca oricând!”, a fost mesajul care a anunțat sarcina.

Vedeta tv a făcut imediat declaratii pentru FANATIK. Nasrin a spus cât de mult și-au dorit ea și soțul ei ca acel moment să devină realitate.”Suntem cei mai fericiti! S-a întâmplat totul exact așa cum am visat! Este un copil dorit și așteptat cu cea mai mare bucurie!” , a declarat prezentatoarea tv, pentru FANATIK, după anunțarea sarcinii.

Ameri Nasrin și Florin, nuntă de poveste alături de nașii Valentina Pelinel și Cristi Borcea

și soțul ei, Florin, au făcut în vara anului trecut, o petrecere de nuntă spectaculoasă. Dansul miresei, pe acordurile melodiei Iubesc, cântate de Pepe, a ”dizolvat” emoțiile celor doi miri, iar distracția a fost la ea acasă, până dimineața.

La cununie, Ameri a strălucit în rochia albă de mireasă, iar remarcați s-au făcut și nașii Valentina Pelinel și Cristi Borcea. Petrecerea a avut loc la un restaurant de lux din Săftica. Petrecerea de nuntă a avut și invitați speciali, printre care Vali Vijelie, manelistul reușind să facă să danseze pe acordurile sale pe aproape toți cei 300 de invitați de la eveniment.