Amintirile îl chinuiesc. Chipciu și-a amintit de Ludogoreț înainte de meciul cu ȚSKA: „Sunt mai buni”

Alexandru Chipciu n-are amintiri deloc plăcute cu bulgarii. Prezent la conferința de presă de dinaintea meciului cu ȚSKA Sofia, din Europea League, mijlocașul lui CFR Cluj a rememorat întâlnirile pe care le-a avut cu vecinii noștri.

Cea mai celebră întâlnire a lui Chipciu cu bulgarii este cea din perioada FCSB. Mai exact, pe 27 august 2014, roș-albaștrii o întâlneau pe Ludogoreț în play-off-ul pentru calificarea în grupele Champions League. Chipciu a marcat singurul gol al meciului de pe Național Arena, dar la returul thriller de la Sofia a fost absent.

Echipa antrenată la acea vreme de Costel Gâlcă a fost eliminată după ce a pierdut la loviturile de departajare, scor 5-6, acolo unde fundașul român Cosmin Moți a apărat execuțiile lui Paul Pîrvulescu și Cornel Râpă.

Chipciu, bântuit de amintirea celebrului Ludogoreț – FCSB: „Acum sper să câștigăm”

Chipciu e în asentiment cu Dan Petrescu și crede că bulgarii sunt mai buni decât românii. Înaintea meciului de debut din grupa A, antrenorul campioanei a afirmat că lotul lui ȚSKA Sofia este mai valoros decât cel pe care îl conduce.

„Știu că este o echipă foarte bună, au progresat foarte mult în ultimii ani, au cumpărat mulți jucători noi. O echipă puternică, în Europa League sunt doar echipe puternice.Ar fi foarte bine pentru noi să începem cu dreptul, pentru că nu sunt foarte multe meciuri, să ai timp de recuperat. Important e să începi cu dreptul, mai ales în aceste competiții.

Aici am pierdut calificarea în Champions League, la penalty-uri, nu am amintiri prea plăcute de aici. Acum speram să câștigăm. Nu am vorbit cu Keșeru, dar cu ȚSKA Sofia am jucat un amical când eram la Sparta Praga, atunci erau foarte puternici. Bulgarii au doua echipe în Europa League, deci sunt mai buni decât noi, care avem doar o echipă.

E posibil să fie ciudat, nu am mai jucat de mult timp cu suporteri. Dar fotbalul fără suporteri e foarte sec din punctul meu de vedere.Nu m-am gândit niciodată, în timp ce jucam la echipa de club, la echipa națională. Vreau să joc bine pentru CFR Cluj și să am continuitate, să nu mai apară accidentări și să stau eu știu cât timp.

Am spus că a lucrat și Tommy Neubert aici, la ȚSKA Sofia, îl cunosc foarte bine din perioada când eram la Steaua. Ei au prima șansă, ca joacă acasă, dar valorile sunt sensibil egale”, a declarat Alexandru Chipciu înainte de ȚSKA Sofia – CFR Cluj.

Keșeru, spion în Bulgaria pentru Dan Petrescu

De aproape șase ani în Bulgaria, Claudiu Keșeru cunoaște la perfecție fotbalul de dincolo de Dunăre. Atacantul lui Ludogoreț le-a dat câteva sfaturi celor de la CFR Cluj înaintea meciului de debut din grupa A a Europa League, acolo unde ardelenii le mai au ca adversare pe AS Roma și pe Young Boys Berna.

„Vorbeam mai devreme cu Hoban și mă întreba și el despre ȚSKA. Va fi un meci foarte echilibrat, au o echipă solidă.

Ali Sowe e atacant, Sankhare e mijlocaș ofensiv. Ăștia doi îmi plac mie foarte mult. Ei joacă 4-2-3-1, cu trei mijlocași centrali. Am auzit niște declarații, că vor face pressingul destul de avansat. Dacă va fi așa, cred că e exact ce vrea CFR-ul.

CFR nu cred că își va lua riscuri inutile. Au experiența necesară. Nu cred că vor fi depășiți de miza meciului. Va fi 0-0 sau 1-0 pentru CFR. Cred că va fi un meci extrem de închis, foarte strâns. Și Young Boys este o echipă extrem de solidă”, a declarat Claudiu Keșeru pentru Digi Sport.