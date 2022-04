Ana Baniciu, dezvăluiri despre planurile de nuntă cu Edy Kovacs: ”Facem și noi altceva”

Cerută de soție anul trecut, în septembrie, Ana Baniciu a vorbit, zilele trecute, la emisiunea ”La Măruță” de la Pro TV despre nunta cu Edy Kovacs și despre momentul în care cei doi vor deveni, oficial, soț și soție.

Ce spune Ana Baniciu despre planurile de nuntă

anul trecut, de Edy Kovaks, un tânăr om de afaceri din Oradea. Evenimentul a avut loc în Italia, pe Coasta Amalfitana, la Positano, după ce au împlinit un an de relație, inelul de logodnă primit de frumoasa cântăreață fiind, desigur, cu diamante.

ADVERTISEMENT

”Ce să zic… sunt norocoasă și binecuvântată! Edy a apărut în viață mea în momentul în care chiar nu credeam că am să mă mărit vreodată și iată… sunt logodită! Te iubesc, @edykov, îți iubesc familia, toți ai mei te iubesc și îți sunt familie!

Tot ce îmi doresc acum este fericire, nu doar în momente… fericire constantă, să râdem zilnic împreună, să nu uităm să ne iubim și respectăm, să creștem împreună, și să avem o viață așa cum am visat! Sunt foarte fericită… sincer va zic!”, a notat, la acea vreme, Ana Baniciu pe conturile ei de socializare.

ADVERTISEMENT

De curând, Ana Baniciu a dezvăluit ce planuri de nuntă și-a făcut alături de Edy Kovacs, mărturisind că se vor căsători anul viitor și că evenimentul va avea loc la București.

”Stabilim și nuntă pentru la anul, nu am găsit locația. Facem în București, nu facem la restaurantele lui. Facem și noi altceva. La București nu are încă. Are la Eforie două, cele mai frumoase, cele mai cele. Avem și casă acolo”, a povestit Ana Baniciu la emisiunea ”La Măruță”.

ADVERTISEMENT

Ana Baniciu, încântată de viitorii ei socri

Ana Baniciu a dezvăluit la emisiunea de la Pro Tv și că are o relație cât se poate de bună cu viitorii ei socri. ”Avem o familie foarte frumoasă. Mama-soacră e o femeie extraordinară. O femeie mișto din toate punctele de vedere, e un model.

Și tata-socru la fel, oameni muncitori, oameni familiști, oameni frumoși, nu am mai întâlnit de mult. Au o familie superbă. Se înțeleg foarte bine, sunt foarte fericiți”, a spus Ana Baniciu.

ADVERTISEMENT

În altă ordine de idei, a mai povestit cântăreața, relația ei cu Edy Kovacs a început în momentul în care bărbatul pe care acum îl iubește a avut mare grijă de ea când era bolnavă de COVID-19. ”M-a impresionat plăcut. Se purta foarte frumos. Mi-am dat seama că mă cam place.

ADVERTISEMENT

Eu nu aveam chef de nimeni, dar a insistat băiatul. Îmi tot scria, mă tot întreba ce fac. A tras de mine bărbatul, mi-a zis: `Măi femeie, eu cu tine vreau să fiu`. A avut super grijă de mine”, a mai spus artista în emisiunea „La Măruță”.

Mircea Baniciu, încântat de ginerele său

După anunțul logodnei, recunoscând că îl place pe viitorul său ginere.

”Normal, sunt încântat, îmi place de Edy, este un băiat fain. I-am cunoscut și familia, anul acesta, dar am impresia că ne cunoaștem de multă vreme, avem chimie, avem pasiuni comune. (…) La mine a cerut-o mai demult, altfel nu se putea. Nu punea mâna pe ea”, spunea, în exclusivitate pentru FANATIK, Mircea Baniciu.

Mai mult decât atât, el le-a transmis și câteva sfaturi celor doi îndrăgostiți, sfaturi pentru a avea o relație stabilă și de lungă durată: ”Tot ce le pot spune este să fie atenți unul la celălalt. Să comunice. De acolo vine iubirea, așa se păstrează iubirea”.