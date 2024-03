Ana Baniciu era deja gravidă când se afla în Israel, în timpul atacului Hamas! Raluka, dezvăluiri bombă: „Lumea credea că sunt eu”

Ana Baniciu era deja gravidă când se afla în Israel, însă nu avea nicio idee despre sarcină, dezvăluie prietena ei, Raluka, în exclusivitate pentru FANATIK! Culmea ironiei este că, pentru că artista era îmbrăcată într-un anumit fel, toată lumea credea că ea urma să devină mămică și nu Ana Baniciu!

Ana Baniciu era gravidă când se afla în Israelul atacat de Hamas. Raluka face dezvăluiri în premieră despre sarcină

Raluka a făcut primele declarații despre sarcina prietenei sale, Ana Baniciu. Spune că a primit vestea cu foarte multă bucurie. că se aștepta ca Ana să devină mamă după căsătorie, mai ales că atât ea cât și soțul ei își doreau foarte mult copilul.

„Știam cumva, adică mă așteptam că știam că își doresc foarte tare să devină părinți. Ne așteptam cumva foarte repede ca după nuntă să se întâmple asta. Apropo de asta… E destul de funny. Noi când eram în Israel (n. red.: fetele au prins ziua de 7 octombrie 2023, în care Hamas a atacat statul evreu), ea era însărcinată și nu știa.

Și am trecut prin toată panica de acolo. Chiar am postat niște poze amândoudă, de acolo, și lumea credea că eu sunt însărcinată, pentru că aveam o eșarfă care mă acoperea. Și, de fapt, ea era însărcinată. Am primit toți vestea foarte bine și așteptăm să vină pe lume bebelușul”, a declarat Raluka, prietena Anei Baniciu, pentru FANATIK.

Raluka se anunță o dădacă full-time: „O să poată să-l lase la mine și să meargă în vacanță”

Întrebată cum se va descurca în rolul de mătușă, având în vedere că Ana este pentru ea ca o soră, a spus că va sta la dispoziția ei oricând va avea nevoie. Ba mai mult, Raluka se oferă să stea cu băiețelul prietenei sale dacă va dori să plece în vacanță doar ea cu soțul ei, mai ales că, spune ea, se pricepe la copii.

„Cu siguranță o voi ajuta, cu toate cunoștințele mele. O să poată să-l lase la mine, că e băiețel, și să meargă în vacanță, stau eu cu el. Mă pricep la copii”, ne-a mai zis Raluka.

Ana Baniciu a dezvăluit că este însărcinată la începutul lunii ianuarie 2024. Vedeta este în a șasea lună acum și a surprins pe toată lumea cu transparența ei, nedorind să îi țină pe jar pe fani, așa cum au făcut-o alte vedete cu gender revealuri.

Ana Baniciu, la primul ei bebeluș

„Mă simt foarte bine. Este o sarcină ușoară. Pentru asta îi mulțumesc lui Dumnezeu. Sper ca așa să și continue. Suntem la jumătatea drumului, în al doilea trimestru de sarcină. Ce aș putea să zic? Sunt foarte fericită.

Noi am anunțat deja că este un băiat. Nu, nu aș face așa ceva (n. red.: gender reveal). Eu sunt mai pe modă veche, dacă se poate spune așa. Nu sunt cu gender reveal-uri”, a declarat Ana Baniciu , în exclusivitate pentru FANATIK.

Raluka și Ana Baniciu sunt prietene de ceva vreme și se susțin reciproc în tot ce fac. Cele două artiste își fac și vacanțele împreună, cu toate că au avut parte de o aventură ceva mai anevoioasă pe vremea când au concurat împreună la Asia Express. Acel show tv le-a unit, practic, și mai mult pe cântărețe.

Prietenia dintre cele două a început ceva mai greu, însă, și asta din cauza preconcepțiilor pe care Ana Baniciu le avea despre Raluka. Multă lume a considerat-o arogantă sau fițoasă pe vedetă, când, în realitate, lucrurile nu stau deloc așa. Chiar Ana povestise că atunci când a întâlnit-o într-un studio muzical avea o oarecare teamă să se apropie de Raluka. Și-a dat seama, în timp, că era acea prietenă de care avea nevoie în viața ei.