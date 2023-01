Ana Bogdan, explicații după eliminarea prematură de la Australian Open: „Am stat două săptămâni în pat. A fost mai rău decât atunci când am avut COVID”

Ana Bogdan (61 WTA) a pierdut în runda inaugurală de la Australian Open cu Anna Bondar (79 WTA), scor 2-6, 6-2, 3-6. Cu o înfrângere și o victorie în sezonul actual, înainte de Australian Open, Ana Bogdan a dezvăluit la primele declarații după eliminare că s-a simțit foarte rău înainte de primul Mare Șlem al anului, nefiind 100% din punct de vedere fizic și mental.

Ana Bogdan s-a simțit rău înainte de Australian Open: „Am stat două săptămâni în pat”

Ana Bogdan, care anul trecut a atins cea mai bună clasare a carierei, locul 46, a dezvăluit la că nu s-a simțit la capacitate maximă din punct de vedere fizic și mental. Sportiva născută la Sinaia a mărturisit că s-a îmbolnăvit luna trecută, în cadrul unui turneu din Franța, iar starea de rău i-a afectat pregătirea pentru turneul de la Antipozi.

„Ce pot să spun este că, din păcate, nu sunt la nivelul la care mi-aș dori să fiu. Nici mental, nici fizic. M-am pregătit și am mers la turneul de la Limoges, în Franța, în decembrie, pentru a avea meciuri în picioare înainte de noul an.

Acolo m-am îmbolnăvit. Aproape trei săptămâni nu am putut face nimic. Am stat două săptămâni în pat. Nu puteam face mai nimic. A fost mai rău decât atunci când am avut COVID”, au fost primele cuvinte ale Anei Bogdan, potrivit .

Ana Bogdan, prima reacție după eliminarea de la Australian Open: „Mental și fizic nu am fost ceea ce trebuia să fiu”

Ana Bogdan nu este singura tenismenă din România care a părăsit în primul tur ediția din acest an de la Australian Open. cu Jessica Pegula (3 WTA), favorita numărul trei la câștigarea competiției, scor 0-6, 1-6.

Ana Bogdan a descris perioada premergătoare turneului de la , precizând că primele două săptămâni petrecute la Melbourne au fost cele mai grele. „Am venit în Australia imediat după Crăciun. Am încercat să mă antrenez, să fac mai mult în fiecare zi.

În primele două săptămâni mi-a fost foarte, foarte greu. Nu e un sentiment plăcut să vii la un turneu de Grand Slam fără să fii în forma în care ai vrea să fii. Din acest punct de vedere, spun că mental și fizic nu am fost ceea ce trebuia să fiu”, a mai spus Ana Bogdan.

Momentul care a decis soarta meciului Anei Bogdan: „A fost un game mai lung pe serviciul meu”

Deși nu a fost la capacitate maximă, Ana Bogdan a reușit să își adjudece manșa secundă împotriva sportivei maghiare și să trimită meciul în set decisiv. Cele două tenismene au mers cap la cap până la scorul de 3-3.

Anna Bondar a făcut break-ul, iar până la final nu a mai pierdut niciun game. Ana Bogdan a precizat că acela a fost momentul care a făcut diferența. „În setul trei, la 3-3, a fost un game mai lung pe serviciul meu. Nu am ținut sub control acea tensiune, acea presiune.

Trebuia să joc mai liber, să nu îmi pese așa mult de scor și să lovesc mingea ca în setul secund. Vreau să mă antrenez așa cum pot să o fac. Vreau ca atunci când intru pe teren să știu că pot duce un meci de trei seturi, fără să mă gândesc dacă pot rezista până la final”, a mai spus Ana Bogdan.

Prin prezența în turul 1 la Australian Open, Ana Bogdan şi-a asigurat un cec în valoare de 71.367 de dolari şi 10 puncte WTA.