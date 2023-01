Anna Bondar – Ana Bogdan, după ora 06:00 în turul 1 la Australian Open. Românca, mare favorită la calificare

Meciul Anna Bondar – Ana Bogdan are loc luni, 16 ianuarie, după ora 06:00, în cadrul turului 1 al primului turneu de Grand Slam din acest an, Australian Open. Deşi poziţiile în clasament sunt apropiate, locul 79 jucătoarea din Ungaria, locul 61 sportiva noastră, impresia generală este că jucătoarea din Sinaia are mari şanse să urce în turul 2.

Unde se joacă meciul Anna Bondar – Ana Bogdan în turul 1 la Australian Open

Confruntarea Anna Bondar – Ana Bogdan se desfăşoară luni, 16 ianuarie, după ora 06:00, pe terenul 8 din cadrul complexului de la Melbourne Park, în turul 1 al turneului de Grand Slam Australian Open. Este una dintre arenele de mici dimensiuni pe care vor avea totuşi loc în turul 1 patru partide, cea a Anei Bogdan fiind a treia.

Nefiind un teren care să beneficieze de toate facilităţile, doar sistemul de depistare al out-ului fiind instalat de firma Rolex, care l-a realizat, absolut pe toate terenurile, nu sunt decât foarte puţine posibilităţi pentru spectatorii dornici să urmărească jocurile de pe acest teren, numărul lor fiind limitat sub cinci sute faţă de marile arene, unde sunt mii de locuri disponibile.

Cine transmite la TV partida Anna Bondar – Ana Bogdan

Meciul dintre Anna Bondar şi va putea fi urmărit în exclusivtate pe canalele Eurosport. De asemenea, partida poate fi urmărită în format LIVE VIDEO pe FANATIK.

Luni, 16 ianuarie, la Melbourne, în statul Victoria din Australia, se anunţă o vreme foarte frumoasă, cu cer aproape senin toată ziua, fără pericol de ploaie, iar maxima zilei va ajunge la 28 de grade. La Australian Open, marea problemă pentru sportivi este umiditatea aerului foarte ridicată, dar acum turneul beneficiază de o tehnologie de monitorizare a umidităţii, la indice 4 jucătorii putând solicita o pauză de zece minute, după setul doi la femei şi setul trei la bărbaţi, iar la indice 5, considerat cu mare grad de risc, partida se întrerupe.

Cine este Anna Bondar, adversara Anei Bogdan în turul 1 la Australian Open

Anna Bondár (născută pe 27 mai 1997) este o jucătoare de tenis din Ungaria. Cea mai înaltă poziție în clasamentul WTA la simplu a fost locul 50 mondial, pe 18 iulie 2022, iar la dublu locul 53 mondial, pe 25 iulie 2022. Joacă în echipa Ungariei de Billie Jean King Cup, fosta Cupa Federaţiei.

În carieră nu a reuşit decât un titlu WTA 125 de puncte la Openul Argentinei. A participat abia din anul 2022 la turneele de Grand Slam fiind eliminată în toate patru, inclusiv la Australian Open încă din primul tur.

Cote la pariuri la jocul Anna Bondar – Ana Bogdan

Partida celor două Ane este văzută de casele de pariuri drept o victorie a jucătoarei noastre, care a primit cota de 1,40. Adversara ei are cotă de 3,30. Un set câştigat de jucătoarea din Ungaria are cotă de 1,80. Pentru un meci de trei seturi cota oferită de bookmakeri este foarte generoasă, 2,30 şi nu este exclus să nu se ajungă aici.

Anna Bondar şi se află acum la a doua întâlnire directă. Prima dată s-au duelat la Istanbul, în 2019, pe zgură şi după un prim set adjudecat de Bondar, Ana Bogdan şi-a revenit şi a întors meciul în favoarea ei. Ana Bogdan a fost prezentă înainte de Australian Open la turneul Adelaide 2, la fel ca şi Bondar, dar a ieşit scoasă de cehoaica Sinniakova în turul 2.