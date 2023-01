Jessica Pegula – Jaqueline Cristian, de la ora 02:00 în turul 1 la Australian Open. Duel cu locul 3 mondial

Meciul Jessica Pegula – Jaqueline Cristian are loc luni, 16 ianuarie, cu începere de la ora 02:00, în cadrul turului 1 al primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open. Este o misiune 99 la sută imposibilă pentru jucătoarea noastră, care întâlneşte numărul 3 WTA, Jaqueline ajungând pe tabloul principal

Unde se joacă meciul Jessica Pegula – Jaqueline Cristian din turul 1 la Australian Open

Întâlnirea Jessica Pegula – Jaqueline Cristian se dispută luni, 16 ianuarie, de la ora 02:00, pe unul dintre terenurile centrale ale Australian Open, primul turneu de Grand Slam pe 2023, care are loc la Melbourne. Este vorba despre cel de-al doilea teren ca importanţă şi ca număr de locuri, Arena Margaret Court.

Pegula şi Cristian ştiu foarte precis şi ora startului partidei lor deoarece aceasta este prima întâlnire care se joacă în acest an pe pe acest stadion, care are tribune cu o capacitate de 7.500 de locuri. Construită în 1987, arena a fost remodernizată în 2010 şi beneficiază inclusiv de sistem hawkeye, care stabileşte dacă mingea a fost sau nu afară la milimetru.

Cine transmite la TV partida Jessica Pegula – Jaqueline Cristian

Partida Jessica Pegula – Jaqueline Cristian va fi transmisă în dirext şi în exclusivitate pe canalul Eurosport. O mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Melbourne, prima zi de la Australian Open 2023, luni, 16 ianuarie, va fi una foarte frumoasă, aşa cum se preconizează a fi cea mai mare parte a săptămânii, doar miercuri, 18 ianuarie, şi posibil în weekend ploaia să încerce să strice programul organizatorilor. Va fi o maximă de 28 de grade şi o umiditate a aerului de cel puţin 75%.

Cine este Jessica Pegula, adversara lui Jaqeuline Cristian din turul 1 la Australian Open

Jessica Pegula, 28 ani, are origini asiatice, mama ei, Kim, fiind din Coreea de Sud. Tatăl sportivei este un celebru afacerist american, Terry Pegula, patronul echipelor Buffalo Sabres (NHL) și Buffalo Bills (NFL). Acesta are o avere estimată la 5,4 miliarde de dolari. Americanca este evident, din acest punct de vedere, cea mai bogată jucătoare din circuitul feminin. În 2021, Pegula s-a căsătorit cu Taylor Gahagen, director la Pegula Sports and Entertainment. În 2017, Pegula și-a lansat propria linie de îngrijire a pielii numită Ready.

A câștigat două titluri WTA la simplu și cinci titluri WTA la dublu și a ajuns de patru ori în sferturi de finală de Grand Slam la simplu, de două ori la Australian Open, în 2021 și 2022, o dată la French Open, în 2022 și o dată la US Open, în acelaşi an. La dublu, ea este finalistă de Grand Slam, la French Open 2022, alături de Coco Gauff. A câştigat aproape 7 milioane dolari din tenis.

Cote la pariuri la jocul Jessica Pegula – Jaqueline Cristian

Casele de pariuri nu au nici cel mai mic dubiu privind numele învingătoarei în acest meci, motiv pentru care americanca Jessica Pegula a primit o cotă modică, 1,07, pentru a trece în turul 2. Dacă Jaqueline Cristian ar reuşi victoria vieţii de până acum, cota ar fi una astronomică în tenis, 9.00. Şi dacă ar reuşi să ia un set cota acordată româncei ar fi una foarte mare, 3,70.

Cele două jucătoare nu s-au mai aflat niciodată până acum faţă în faţă. Jaqueline a revenit pe teren după operaţia de ligamente pe 30 august 2022, când a fost ca şi acum acceptată, prin clasament protejat, în turul 1 la US Open, unde a pierdut în două seturi în faţa estoniencei Anett Kontaveit. Jessica Pegula este în mare formă, fiind unul dintre pilonii succesului american de la United Cup în urmă cu două săptămâni, când a spulberat-o cu 2-0 pe liderul mondial, poloneza Iga Swiatek.