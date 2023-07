Ana Bogdan – Lesia Tsurenko în turul 3 de la Wimbledon! Probleme pentru româncă

2-0: Început excelent pentru româncă. Ana Bogdan are iniţiativa în start de meci.

6-4: Ana Bogdan câştigă primul set sub privirile lui Simone Tempestini, prezent şi el la Wimbledon, pentru a-şi susţine iubita.

Ana Bogdan are un parcurs bun la actuala ediție a puternicului turneu de Grand Slam de la Wimbledon. Românca a reuși pentru prima dată să ajungă în turul 3 în cel mai mare concurs al sportului alb pe iarbă după ce a trecut cu 2-0 în primul meci de rusoaica Liudmila Samsonova, favorită nr.15 iar de la 0-1 la seturi, impunându-se clar în următoarele două. Acum, al treilea obstacol este o jucătoare experimentată, ucraineanca Lesia Tsurenko, dar Ana Bogdan are șansa ei și poate produce un nou rezultat spectaculos.

Când se joacă meciul Ana Bogdan – Lesia Tsurenko în turul 3 la Wimbledon 2023

Confruntarea Ana Bogdan – Lesia Tsurenko se desfășoară vineri, 7 iulie, de la ora 15:00, oră aproximativă, pe terenul 14 în turul 3 al turneului de Grand Slam pe iarbă de la Wimbledon. Și terenul 14 este unul cu posiblități reduse pentru spectatori, între 150-200 pot viziona aici meciurile în condiții acceptabile.

Doar trei partide sunt programate vineri, 7 iulie, pe terenul 14, meciul Ana Bogdan – Lesia Tsurenko fiind la mijloc, deci al doilea. Urmează după întâlnirea dintre australianul O’Connell și cehul Vesely, care are mari șanse să se ducă în mai mult de trei seturi iar după aceea se va mai juca la feminin Linette – Bencic, între favoritele 23 și respectiv 14.

Cine este Lesia Tsurenko, adversara Anei Bogdan din turul 3 la Wimbledon 2023

Lesia Tsurenko este o jucătoare ucraineancă în vârstâ de 34 ani, cu reședința actualmente în Kiev, după ce ani de zile a fost în SUA. Are la activ câștigarea a patru turnee de tip WTA, două, la rând fiind la Acapulco, în Mexic. La turnee de Grand Slam a ajuns în sferturi la US Open în 2018, în turul 4 la Roland Garros, în 2018 și 2023, de trei ori în turul 3 la Wimbledon (2017, 2022, 2023) și turul 3 la Australian Open în 2013.

A câștigat 7,6 milioane dolari din tenis. Este o jucătoare care practică un tenis agresiv, de atac. lovind foarte puternic cu reverul cu ambele mâini. Cea mai bună clasare a avut-o în 2019, când a ajuns până pe locul 23 în ierarhia WTA dar la momentul de față e departe de acea perioadă, ocupând abia un loc loc 115, semn că mai degrabă se apropie de momentul final al carierei.

Câți bani poate câștiga Ana Bogdan dacă se califică în turul 4 la Wimbledon 2023

a avansat până în turul 3 la Wimbledon 2023 după ce a produs o plăcută surpriză în turul 1, învingând cu 2-0 pe favorita 15, rusoiaca Liudmila Samsonova iar în turul 2 a repășit-o pe americanca Alycia Parks cu 2-1, pentru aceste două victorii strângând deja o mică avere, nu mai puțin de 131.000 de lire sterline.

Aceeași sumă a revenit și jucătoarei ucrainence de 34 de ani, după ce aceasta și-a croit drumul spre turul 3 în urma succeselor reputate în fața americancei Liu cu 2-1 și a cehoaicei Sinniakova cu 2-0. Acum, pe lângă o performanță sportivă deosebită, intrarea în turul 4, adică în optimi, venitul celei care se va impune va crește substanțial, la 207.000 lire sterline!

Cote la pariuri la jocul Ana Bogdan – Lesia Tsurenko din turul 3 la Wimbledon 2023

Pentru casele de pariuri jucătoarea mai vârstnică, Lesia Tsurenko, este cea care are prima șansă la calificarea în optimile de finală la Wimbledon 2023. Dar așa a fost și în turul 1 la meciul cu Samsonova, ba atunci rusoiaca a avut 1,35 pentru a se impune și se știe că Bogdan a învins cu 2-0. Acum Tsurenko are cotă 1,65 la victorie iar Ana Bogdan are 2,25.

Un set luat de ucraineancă are cotă 1,30 iar unul câștigat de româncă ajunge la cota de 1,65. Posiblitatea ca meciul să se încheie în numărul maxim de seturi, 3, aduce o cotă de 2,40. Între cele două nu a mai existat decât o singură partidă, cu nu mai puțin de 12 ani în urmă, în 2011 la Istanbul, Tsurenko impunându-se cu 2-0.