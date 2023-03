Ana Morodan, primul mesaj după ce a fost eliberată din arest! Ce le-a transmis Contesa Digitală fanilor ei: ”Am vrut doar să fiu o fată iubită!”

Fostul detectiv de la Masked Singer România a distribuit primul mesaj după ce a fost eliberată din ! Ce le-a transmis Contesa Digitală fanilor ei cărora le-a mărturisit că a vrut doar să fie o fată iubită de ceilalți.

Ana Morodan, prima postare după arestul de 24 de ore. Contesa Digitală spune că îi pare rău. Ce le-a declarat internauților

Ana Morodan a publicat în urmă cu puțin timp o postare după arestul de 24 de ore. a fost plasată sub control judiciar de oamenii legii, justificându-se în fața fanilor pentru dosarele pe care le are după ce a produs un accident și a condus sub influența alcoolului și a drogurilor.

Vloggerița susține că nu folosește substanțe interzise și că nu a luat niciodată, ci că are o rețetă primită de la medic. Cunoscuta vedetă de la Antena Stars le-a cerut celor care o urmăresc să nu facă aceleași greșeli ca ea.

„Pentru copiii și tinerii care mă urmăresc și care visează să fie și ei influenceri. Nu faceți ca mine. Să nu vă credeți mai puternici decât viața, să nu vă lăsați seduși de celebritate și să riscați totul pentru asta.

Să nu vă faceți că zâmbiți și că sunteți fericiți când nu mai e niciun pic de soare în viața voastră. Nu merită. Pentru toți ceilalți, am greșit, îmi pare rău că v-am dezamăgit și sunt recunoscătoare că n-am făcut și mai mult rău. Am vrut doar să fiu o fată iubită și fericită.

Acum mi-aș dori să fie posibilă o lume ca într-o poveste pe care am auzit-o odată. Într-o comunitate din Africa, când un om greșește, tot satul vine și îl mângâie și îl îmbrățișează.

Ei cred că toți suntem buni și avem nevoie mai mult ca oricând de înțelegere și dragoste umană, atunci când greșim. Fiind blânzi cu cel care a greșit, îl ajută să se reconecteze la natura lui adevărată, cea bună”, a scris Ana Morodan pe .

Ana Morodan, între aprecieri și critici

Ana Morodan a dat de înțeles că este în depresie și că are o perioadă în care simte că nu este iubită. Elena Gheorghe, Vica Blochina, Raluka, Jean Gavril și Adelina Pestrițu sunt doar câteva vedetele care i-au lăsat comentarii de încurajări.

În plus, vedeta supranumită Contesa Digitală le-a transmis internauților din social media să aibă grijă de mintea și de sufletul lor. Taberele s-au împărțit imediat după mesajul blondinei. Unii o susțin, alții o critică pentru faptele sale.

Renumita influenceriță se află în momentul de față între aprecieri și critici. Un urmăritor fidel a lăudat sinceritatea vedetei, iar alții i-au spus că este o persoană care putea să producă un accident cu urmări grave din cauza inconștienței sale.